¿Jesús Ochoa admite haber golpeado a Carlos Speitzer? El actor dice: “No hay demandas”

Hace algunas semanas, Carlos Speitzer, en exclusiva para TVNotas, ventiló que Jesús Ochoa lo había golpeado tras confrontarlo sobre algunas situaciones polémicas que pasaron durante su gestión en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El actor nos contó que, como fiscal de la institución, ha estado al pendiente de las investigaciones que se han realizado por presuntos malos manejos financieros: “Tuvimos un exsecretario general que nos dejó muchos problemas: Jesús Ochoa. Lo hizo muy mal”, contó.

De acuerdo con Carlos, al preguntarle a Ochoa por todo este asunto, este habría reaccionado de manera violenta.

“Es una persona violenta. Ahora que le quise cuestionar, me aventó 3 manotazos con la mano abierta estando en la ANDA. Le pedí que pasara a mi oficina para que me explicara y no le gustó. Yo hubiera podido pedir una consignación, pero no voy a hacer de un conflicto algo personal. Yo me aguanto los 3 ching... que me metió”, resaltó.

Jesús Ochoa / Redes sociales

No te pierdas: Jesús Ochoa agrede a compañero en plena entrevista y él abandona el lugar: Video

¿Cómo reaccionó Jesús Ochoa tras las acusaciones de Carlos Speitzer?

Tras semanas de hermetismo, Jesús Ochoa fue cuestionado por la prensa sobre la supuesta agresión que habría ejercido en contra de Carlos Speitzer o la presunta mala gestión en la ANDA durante su tiempo como secretario.

En respuesta, el histrión simplemente aseguró desconocer el asunto y decir que, hasta el momento, no existen demandas en su contra.

“No sé de ese problema. No sé de ese problema. Es que no sé de ese problema. No lo he oído, se los juro. Por más que me quieran meter a la cárcel, no hay demandas”, indicó.

"Por más que me quieran meter a la cárcel, no hay demandas": Jesús Ochoa reacciona a las acusaciones de Carlos Speitzer de haberlo maltratado.😰💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/owUTDo00cC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 13, 2025

Checa: Captamos a Manelyk con Carlos Speitzer muy amorosos en una fondita de San Ángel

¿Qué piensa Jesús Ochoa sobre Carlos Speitzer?

El famoso concluyó el encuentro con una frase que, para muchos, fue una especie de indirecta para Carlos Speitzer. Y es que Ochoa sostuvo que, hasta el momento, no ha encontrado “un enemigo de su nivel”.

“Yo no tengo enemigos porque eso es lo único que escojo en mi vida. Se los voy a decir con la soberbia que me caracteriza, no he encontrado (un enemigo) de mi altura. Si alguien se considera mi enemigo, es pe… suyo, no mío” Jesús Ochoa

Hasta el momento, Carlos Speitzer no ha respondido a las declaraciones de Jesús Ochoa. No obstante, en su momento comentó que no se iba a tomar el asunto de forma personal, pues su prioridad era aclarar qué pasó durante la gestión de su colega en la ANDA.

“Hay compañeros por ahí queriéndolo justificar. Dicen: ‘Así es él’. Sí, pero que guarde su manita, ¿no? Yo no le voy a responder de esa manera. No tiene que ser cuestionado por lo que me hizo”, sentenció.

Carlos Speitzer / Redes sociales

¿Cuáles fueron los presuntos malos manejos de Jesús Ochoa en la ANDA?

Según Carlos Speitzer, su colega dejó una deuda de 25 millones en el SAT. También comentó que “dejó problemas en la Casa del Actor”, los cuales son difíciles de solucionar.

“Hay un descontrol operativo, una mala administración del tiempo, del recurso. No es que te diga: ‘En este momento hay un compañero que roba’, pero sí hay desconocimiento y muchas veces opacidad y laxitud para tomar las medidas correspondientes y atacar el problema de raíz”, declaró.

El actor señaló que ha habido muchas malas prácticas en el instituto. No obstante, espera poder ayudar a que se arreglen desde su posición como fiscal: “Ahora se trata de buscar líderes, darle la fuerza. Tenemos que apoyarnos con profesionales. Veremos qué pasa el año que entra en las elecciones”, puntualizó.

Mira: Carlos Speitzer reacciona al romance de su hermano Alex con Shannon de Lima