Chucho Ochoa golpea a Carlos Speitzer: “Yo me aguanto los tres ching... ¡pero tiene que ser juzgado!”

Carlos Speitzer, además de actor, es fiscal de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Nos contó que trata de poner orden a lo que él llama malos manejos que se cometieron en gestiones anteriores, en particular, en la de Chucho Ochoa.

Según Speitzer, investigaciones de peritos en la materia sacaron a relucir desfalcos. Además, nos dijo que al cuestionar a Ochoa, este reaccionó de manera violenta.

Chucho Ochoa golpeó a Carlos Speitzer / Liliana Carpio / Redes sociales

No te pierdas: Jesús Ochoa agrede a compañero en plena entrevista y él abandona el lugar: Video

¿Qué dijo Alejandro Speitzer sobre la gestión de Jesús Ochoa en la ANDA?

“Como fiscal me toca revisar los números de la ANDA. Somos un órgano colegiado. Hay un desconocimiento de los compañeros que al final del día se convierte en un problema”.

“Tuvimos un exsecretario general que nos dejó muchos problemas: Jesús Ochoa. Lo hizo muy mal. De entrada, no pagó 25 millones de pesos que debía al SAT. Yo pido que se le finquen responsabilidades desde hace tiempo. Mostré en la asamblea antepasada los documentos oficiales, pero esta acción depende del secretario general, Marco Treviño. Él dice que, si la información es clara, procederá”. Carlos Speitzer

“Se trata de marcar un precedente, no de pelear. Jesús Ochoa también nos dejó problemas con la Casa del actor. Él tomó la decisión de pelearse con ellos y no se ha logrado una solución. Vienen abogados que abusan de nosotros por nuestro desconocimiento, porque, aunque todos los secretarios tuvieran buenas intenciones, con eso no se gobierna”.

Carlos Speitzer, como fiscal de la ANDA, ya presentó pruebas en contra del actor Chucho Ochoa por malos manejos durante su gestión. / Liliana Carpio / Redes sociales

“Hay un descontrol operativo, una mala administración del tiempo, del recurso. No es que te diga: ‘En este momento hay un compañero que roba’, pero sí hay desconocimiento y muchas veces opacidad y laxitud para tomar las medidas correspondientes y atacar el problema de raíz”.

“Me ha costado mucho que se acerque la juventud. Me preocupan los que menos trabajan y los adultos mayores. Somos un gremio olvidado. No tenemos las condiciones que tienen otros trabajadores, pero no es el gobierno el que nos ha golpeado, sino los compañeros que han estado en gestiones anteriores, que han dilapidado el recurso. Tiene que ver con que no somos ni administradores ni abogados. Los secretarios deberían decir: ‘Mi profesional no está funcionando, lo cambio’. No se animan”.

Chucho Ochoa golpeó a Carlos Speitzer / Liliana Carpio / Redes sociales

No te pierdas: Carlos Speitzer confesó que no le gusta usar ropa interior para recibir el Año Nuevo: “No creo en la suerte”

¿Jesús Ochoa golpeó a Carlos Speitzer?

Carlos Speitzer continuó su relato:

“También hubo nepotismo por parte de Chucho. Además, es una persona violenta. Ahora que le quise cuestionar, me aventó 3 manotazos con la mano abierta estando en la ANDA” Carlos Speitzer

“Le pedí que pasara a mi oficina para que me explicara y no le gustó. Yo hubiera podido pedir una consignación, pero no voy a hacer de un conflicto algo personal. Yo me aguanto los 3 ching... que me metió. Hay compañeros por ahí queriéndolo justificar. Dicen: ‘Así es él’. Sí, pero que guarde su manita, ¿no? Yo no le voy a responder de esa manera. No tiene que ser cuestionado por lo que me hizo. Tiene que ser cuestionado, juzgado, judicializado su caso”.

“La Casa del actor es un punto. Empezó un pleito que no atendió como debía, porque, si bien sí se necesitaban explicaciones, no era la manera de hacerlo”.

“Por otro lado, de un edificio en (la calle) Carolina (en la colonia Nápoles), que teníamos en comodato, sí hubo desviación de recursos. Cuando empecé a cuadrar números, no sucedió. Metí un perito y me dijo: ‘Esa cantidad de millones —te mentiría si te dijera cuántos— no cuadra’.

Les dieron el edificio con un objeto y no se cumplió. Le cuestionaron cómo lo iba a atender y dijo que tenía la solución y no la tuvo. El objeto era una clínica, pero es un edificio que estaba siniestrado. Lo supe cuando llevé al perito. Al final nos quitaron el edificio. Se gastó mucho dinero. Él se salió por la tangente”.

“Ahora se trata de buscar líderes, darle la fuerza. Tenemos que apoyarnos con profesionales. Veremos qué pasa el año que entra en las elecciones”.

Mira: Jesús Ochoa explota contra la prensa al ser cuestionado sobre su pelea callejera con Fidel Ábrego

¿Quién es la novia de Carlos Speitzer?

En un tema más amable, Carlos Speitzer, nos habló del gran amor que siente por su novia, Diana Haro:

“Vivo con ella. Estoy muy contento. Llevamos 2 años de relación y sí pienso casarme. La boda será dentro de un par de añitos. Voy a sacarla de blanco de su casa”.

“Diana saca mi mejor versión. Creo que eso es importante cuando estás con alguien. Dejas de fijarte en qué tiene o no la otra persona. Me apoya. Me motiva. La necesito. Tiene 24 años. Yo, 35”. Carlos Speitzer

“Tiene un mensaje amoroso para cualquier situación. Es una mujer muy sabia, sin importar su edad. Nos conocimos en el gimnasio, en pandemia. Mi mamá está feliz. La quiere mucho”, finalizó.

El actor está muy enamorado de Diana Haro. Ya planea boda en 2 años. / Liliana Carpio / Redes sociales

¿Quién es Carlos Speitzer?

Es egresado del CEA infantil. Ha trabajado en varias telenovelas, entre ellas:

Sin ti, El secreto de Alejandra, María Isabel, Una luz en el camino, Infierno en el paraíso,

Aventuras en el tiempo, Barrera de amor, Por siempre mi amor, Fuego ardiente y Nadie como tú.

También ha participado en unitarios, como:

La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

En cine ha participado en: Me gusta, pero me asusta y en teatro, en Secuestro cash.

En 2022, participó en Las estrellas bailan en Hoy, junto a Candela Márquez y Manelyk.