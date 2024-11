Salvador Pineda regresa a Televisa y anuncia demanda contra la ANDA por falta de atención médica

Tras varios años de ausencia, Salvador Pineda está de regreso en Televisa, donde interpretará a un villano en la nueva producción de Salvador Mejía. El actor ha sido aclamado por su habilidad para interpretar personajes antagónicos, y su regreso emociona a quienes siguen las producciones de la “fábrica de sueños”.

Entre las telenovelas en las que ha destacado se encuentran clásicos como El derecho de nacer, Esmeralda, Corazón salvaje y Muchacha italiana viene a casarse.

Pineda, quien en años recientes enfrentó serios problemas de salud tras una fractura de cadera que lo mantuvo en recuperación durante meses, ahora se muestra visiblemente recuperado.

Sobre su regreso y su personaje, comentó con humor: “Un villano ahí… somos los villanos viejos. Pues ya no mucho, ya no me da emoción muchas cosas a esta edad; ya procesas las cosas de diferente manera”.

El actor también destacó el buen ambiente que ha encontrado entre el elenco de la nueva producción, asegurando que se siente agradecido por la oportunidad y ansioso por reencontrarse con colegas del medio: “Gracias a Salvador que me da esta oportunidad y vengo a conocer a los compañeros. Hay un buen reparto y nos vamos a ver las caras”.

Ve: Salvador Pineda enfrenta momentos difíciles y nadie ha querido ayudarlo

YT: Hoy / Archivo TVNotas

La demanda a la ANDA: Pineda exige justicia

En un breve encuentro con la prensa, Pineda reveló su intención de demandar a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que a su parecer le falló en un momento crucial de su vida.

El actor explicó que, tras su accidente, la ANDA no le brindó el apoyo médico que necesitaba, por lo que tuvo que cubrir los gastos de sus operaciones con sus ahorros.

“El sindicato de la ANDA no me dio servicio médico y tuve que pagar de mis ahorros, los pocos que tenía, las operaciones que me hicieron y nunca han respondido”, declaró Pineda, visiblemente molesto.

Esta situación ha generado un profundo descontento en el actor, quien considera que el sindicato no está cumpliendo con su función principal de apoyar a sus afiliados en casos de necesidad. Según Pineda, el argumento de la ANDA ha sido que, debido a la pandemia, no pudieron brindar el servicio de forma habitual. Sin embargo, él considera que esta justificación es insuficiente y solo busca eludir responsabilidades: “¿Quién cotizó en la pandemia? Nadie, pero es un pretexto para no enfrentar la justicia”, enfatizó.

Checa: Salvador Pineda sufre accidente

YT: Hoy / Archivo TVNotas

¿Qué es la ANDA y cuál es su rol en la protección de los actores?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) es una organización sindical fundada en 1934 con el objetivo de representar y proteger los derechos de los actores en México. Entre sus funciones está la negociación de contratos, el pago de regalías, así como brindar prestaciones sociales y servicios médicos a sus afiliados.

Sin embargo, a lo largo de los años, algunos actores han denunciado la falta de apoyo por parte de la ANDA en momentos de necesidad, lo que ha generado una serie de polémicas en torno a la gestión de esta institución.

Salvador Pineda no es el primer actor en manifestar su inconformidad con el sindicato. La demanda que ha anunciado podría abrir nuevamente el debate sobre la efectividad de la ANDA y el compromiso que tiene con sus miembros, quienes en muchas ocasiones dependen de estos servicios para cubrir gastos médicos o de jubilación.

Te puede interesar: Salvador Pineda reaparece; siente que su fin está cerca: “La muerte me toca la puerta”