Carlos Speitzer contiende por la Asociación Nacional de Actores

Carlos Speitzer, quien recién dio vida a “Hugo Santana” en la telenovela ‘Nadie como tú’, por Las estrellas y cuenta con una exitosa carrera que inició desde los seis años, ahora está contendiendo para el cargo de Fiscalización y vigilancia de la Asociación Nacional de Actores.

El actor (CS) nos presentó a los integrantes de su planilla Rojo y blanco, la primera actriz Hilda Aguirre (HG:) y el comediante Memo Ríos (MR:) ambos para Honor y justicia y Teré Pavé (TP:) por Jubilación):

“Gracias por el espacio de formar parte de este equipo, que se forma por ser voces inconformes en nuestro sindicato, que es una realidad y tristemente no estamos pasando por nuestro mejor momento y decidimos juntar fuerzas”.

“Mi querida Tere nos llama a los cuatro fantásticos, buscando un plan de trabajo para ayudar a todos los compañeros a tener esas condiciones que nos merecemos todos. El trabajo del actor suele ser como ‘freelance’”.

HA: “Yo trabajo desde los cinco años. No conozco otro sindicato que no sea la ANDA y me ha favorecido muchísimo toda mi vida. Yo quiero lo mismo para las nuevas generaciones por eso los invitamos a que vengan y se acerquen. Vamos a hacer todo lo posible para que la ANDA resurja y tenga todos los servicios que siempre ha tenido”.

TP: “Yo considero que sí somos los cuatro fantásticos, porque somos innovadores creativos y personas muy comprometidas tanto en la carrera como es lo sindical. Los cuatro hemos vivido realmente de nuestras propias carreras artísticas y nos estamos sumando en esta ocasión después de ver varias administraciones fallidas. Que nos hace entrar en este atascadero en que estamos hoy. Si respetamos el estatuto todo va a funcionar perfecto”.

MR: “Deben de saber que no solamente nuestra Asociación, nos proveía de medicina, sino que teníamos un beneficiario que nos han quitado desde hace un año… Nosotros no vamos a agarrar un solo quinto, no lo necesitamos. Siempre estaba conformado por actores que ayudaban y no que explotaban, gente que no tiene escrúpulos. La ética es lo que vamos a defender todos y más en (la comisión de) Honor y justicia, Hilda Aguirre y yo”.

CS: “Al final del día mis compañeros son más grandes que yo. Pero yo crecí en este sindicato. No vengo de una familia de actores. Pero sí desde los seis años estoy metido en los sets y las anécdotas que escuchaba fueron las que me provocaron estas ganas y que un día quiero que se hable de mí como sindicalista”.

“Siempre me sentido afortunado. No todos tenemos la oportunidad de tener una carrera como esta de estar trabajando todo el tiempo y sí me ha tocado ver cómo las condiciones a lo largo de los años han ido mermando. A mí me motivaba de alguna manera ser hijo de madre soltera y tener a mi mamá en el Seguro como mi beneficiaria. Hoy por hoy no existe y son el tipo de cosas que necesitamos. Quiero regresar a mi madre todo el amor que me dio”.

Sobre el apoyo de su hermano, Alejandro Speitzer comento: “Él entiende perfecto porque estamos criados en el mismo hogar. Sabe de esta vena que tengo de la política y de ocuparme por los que en este momento no son tan afortunados y tengo su apoyo”.

“Hay que hacer un despertar de esta conciencia y un análisis propio. La juventud no es para toda y uno tiene que ir forjando el futuro para tener una vejez digna. Cuando eres joven no piensas y dicen que la única enfermedad que se cura con el tiempo es la juventud. Yo ya llevo un paso de avanzada ahí y activar a los chavos a hacer un sindicato que sea atractivo para ellos”.

