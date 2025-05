Ex de Rafa Mercadante pide perdón a Pablo Montero tras acusarlo de agresión; así reaccionó el cantante

Hace algunos días, Elda María, expareja del conductor Rafa Mercadante, acusó públicamente a Pablo Montero de, presuntamente, haberla violentado tras una cita romántica que tuvieron en Cancún, además de haber dicho que ella tuvo que pagar la cuenta del restaurante donde se vieron a cenar en la playa.

En entrevista para ‘Venga la alegría’, la influencer declaró que ya llevaba meses platicando con el cantante a través de redes sociales. Supuestamente, las cosas iban tan bien entre ellos que el actor y cantante la invitó a pasar unos días en Cancún.

Según sus palabras, al llegar a la residencia de Montero, descubrió que había otra mujer allí. Cuando pidió explicaciones, presuntamente, el también actor le expresó su deseo de tener un encuentro íntimo con ambas.

La joven mencionó que se habría negado rotundamente, lo que, supuestamente, provocó la ira de Pablo, quien le habría dicho que, si no abandonaba la propiedad, llamaría a la policía para que “se la llevaran por invasión a la propiedad ajena”.

Elda María

“Pablo me dijo que quería hacer un trí... Le dije: ‘Yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así. Yo quería estar contigo. No quiero hacer un t...’. Él me dijo: ‘Ay, te va a encantar’. Le dije: ‘No, te voy a grabar porque me estás haciendo sentir incómoda’. En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado”