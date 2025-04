Pablo Montero señalado de golpear y amenazar a la ex de Rafa Mercadante por negarse a propuesta indecorosa

Tras enfrentar el escándalo por haber agredido a uno de sus compañeros en la obra ‘Perfume de Gardenia’, Pablo Montero vuelve a estar en polémica por, supuestamente, violentar a Elda María, expareja de Rafa Mercadante, el pasado fin de semana.

De acuerdo con el testimonio de la influencer, han mantenido una relación de coqueteos a través de redes durante meses. Cuando por fin decidieron verse en persona, él la citó en Cancún, donde las cosas se habrían salido de control.

“La verdad es que nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram, se me hace un tipazo”, manifestó en una entrevista para ‘Venga la alegría’.

Según Elda María, al llegar donde se estaba hospedando el cantante, se dio cuenta de que este había invitado a otra mujer. Cuando le preguntó el motivo, supuestamente, él le expresó su deseo de sostener un encuentro con las dos.

La ex de Rafa Mercadante se negó rotundamente, lo que habría enfurecido al artista, quien presuntamente estaba bajo los influjos del alcohol. De acuerdo con las palabras de Elda, tras unos momentos de discusión, Montero la habría agredido.

Elda María, ex de Rafa Mercadante

“Pablo me dijo que quería hacer un trí0. Le dije ‘yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trí0’. Él me dijo ‘ay, te va a encantar’. Le dije ‘no, te voy a grabar porque me estás haciendo sentir incómoda’. En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado”