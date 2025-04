Mariana Seoane defiende a Pablo Montero, tras agresión a compañero de teatro que terminó en despido

Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán tras golpear a su ahora excompañero de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Enrique Madrid. El incidente quedó registrado en video. Pablo ofreció disculpas públicamente en ese momento. No obstante, el incidente terminó en el despido de Madrid. Mariana Seoane, amiga de Pablo, habló con TVNotas. Te contamos.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

Te puede interesar: Pablo Montero aclara por qué atacó a compañero en ‘Perfume de Gardenia’; productor de la obra lo respalda

¿Qué pasó con Pablo Montero y Enrique Madrid, a quien golpeó en el teatro?

Las versiones del altercado de Pablo Montero con un colega, Enrique Madrid, en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’ han sido opuestas. Si bien ambos involucrados reconocen que hubo un golpe en la cara de Montero a Madrid, el agresor sostiene que fue merecido, mientras que el compañero que terminó despedido sostiene que fue una injusticia.

No es la primera vez que Pablo Montero está envuelto en escándalos, señalado de supuesta violencia, excesos con la bebida, así como de ira. En un video compartido a la redacción de TVNotas el 30 de marzo, se puede ver el momento posterior a la agresión de Montero a a Enrique, a quien atienden personas de la producción de la obra de teatro, mientras se agarra la cara, abre y cierra la boca. Algunos testigos comentaron que, en la primera noche de la gira de ‘Perfume de Gardenia’ en el sureste del país, Pablo empujó y agredió fisicamente a Madrid. La segunda noche, al final de la función, Pablo Montero ofreció disculpas públicas a Enrique Madrid y agradeció a todos sus compañeros. Además, explicó que muchas veces suceden momentos inesperados y controversiales detrás de escena.

“La verdad es que pasan muchas cosas, ¿no?, detrás del escenario. Hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo, está para repasar mis textos. Se llama Enrique. Ven para acá. Quiero pedir una disculpa, con respeto a todos, que los quiero mucho. Somos una familia”, dijo Pablo y luego le dio un abrazo a Enrique, mientras el público les aplaudía. Ante esto, Madrid también se manifestó en redes. Dijo que había muchas emociones y estaba agradecido con los actores, la producción y todos sus compañeros por su apoyo “por lo sucedido”.

Luego, una persona del staff de la obra de teatro dijo a Ventaneando que la agresión había sucedido cuando Pablo Montero estaba bajo los efectos de la bebida. Según esa persona, el cantante se molestó después de que Enrique Madrid le dijera que dejara de usar su teléfono y saliera al escenario para los saludos finales, pues tenía en espera a todos los actores. Ante esto, Madrid “le cayó a puñetazos, tumbándolo al piso”, dijo el colaborador de ‘Perfume de Gardenia’ al programa de Pati Chapoy.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid en el teatro en una función de ‘Perfume de Gardenia’ a fines de marzo de 2025. / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

Mira: Lis Vega arriesga su vida en Perfume de Gardenia regresó con seguro médico y de vida millonario

¿Qué ha pasado en el caso de Pablo Montero que le pegó a un compañero en el teatro?

Enrique Madrid, en entrevista para ‘Venga la alegría’, aseguró que Pablo Montero “estaba raro” el día que se dieron los hechos, “tambaléandose”. También dijo que la disculpa de Pablo Montero no había sido sincera, y que en privado le había dicho que si lo volvía a hacer, le volvería a pegar.

Por su parte, Pablo también salió en redes a decir que el incidente había ocurrido porque “ya eran más de dos veces” que su compañero lo empujaba para entrar al escenario. Además, aseguró que sí ofreció disculpas a Enrique en privado y en público en el escenario.

Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’, respaldó la versión de Pablo Montero. Insistió en que el cantante no estaba alcoholizado y que Enrique lo estaba molestando desde antes con “ya sal” a empujones, por lo que había sido la gota que derramó el vaso. Suárez indicó que “no podía tener ese tipo de personal” en su producción, que había tenido problemas con él por ciertos cobros indebidos que Madríd había hecho a actores, de manera el productor le dio las gracias y le insistió en que no tendría su apoyo si emprendía acciones legales contra Montero. Luego, Enrique Madrid ya dijo que sí emprendería acciones legales contra el productor, por despido injustificado, y contra Pablo Montero, por agresión.

Además del productor, hay más colegas que defienden al actor de ‘Fuego en la sangre’, como Mariana Seoane, con quien habló TVNotas.

No te pierdas: Mariana Seoane asegura que está muy orgullosa de ser mujer: “Todas alzamos la voz”

Pablo Montero y Omar Suárez / Redes sociales

¿Mariana Seoane defendió a Pablo Montero por golpear a su compañero en el teatro?

El TVNotas, le preguntamos a Mariana del altercado entre Pablo Montero y Enrique Madrid. La también actriz conocida por novelas como ‘Por ella soy Eva’, salió en defensa de su colega y amigo, pues aunque quería mantenerse neutral, terminó justificando las acciones del coahuilense:

''Él siempre ha sido como muy norteño, mecha corta, pero sí se vale que la gente se equivoque y pida disculpas’’.

Sobre los problemas de su amigo con el alcohol o adicciones prefirió evitar comentarios y se limitó a decir que ''no puede opinar porque no sabe qué pasó''.

Lee también: Mariana Seoane explota contra Pablo Montero y le exige que “madure” tras polémico comentario

Mariana Seoane y Pablo Montero han sido buenos amigos. Sin embargo, el año pasado tuvieron un roce en el que Mariana se molestó con el protagonista de ''El último rey: El hijo del pueblo’’, ya que él no llegó a una función de teatro y ella dijo que seguramente había faltado “por andar de fiesta” y que debió estar ahí por lo que ''no podía defender lo indefendible’’. Ante esto, el actor respondió que su ausencia se debió a un “compromiso muy personal”, de lo que estaba enterado el productor. Montero le dijo a la prensa, respecto al comentario de Mariana: “Échenmela para acá para que le dé unas buenas nal... Por eso, échenmela para acá para que le dé unas nal… y así me quedo feliz. Si le doy unas nal…”

Mariana calificó el comentario “de mal gusto” y remató con un mensaje al cantante: "¡Que madure!”, ya que ella estaba atravesaba una temporada difícil debido a la complicada situación de salud de su madre.

Sin embargo, la intérprete de ‘La reina de la cumbia’ asegura que actualmente están bastante bien, pues como en las relaciones, con los amigos, ''si el amor es más grande, las cosas se pueden arreglar con una buena comunicación’’.

Lo cierto es que hay más figuras públicas que reprueban por completo las acciones de Pablo Montero y están lejos de defenderlo, como la periodista Joanna Vega-Biestro, quien ha criticado al productor Omar Suárez por respaldar al también cantante, y asegura que Pablo tiene que estar muy agradecido de los amigos que tiene que quieren defender lo indefendible.

No te pierdas: Pablo Montero amenazó a compañero de la obra ‘Perfume de Gardenia’ tras agredirlo, revelan