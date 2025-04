Joanna Vega-Biestro critica a productor que defendió a Pablo Montero tras agredir a su compañero

Pablo Montero ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. El pasado fin de semana se dio a conocer que el cantante había agredido a Enrique Madrid, compañero en ‘Perfume de Gardenia’, poco antes de salir a escena.

Si bien Enrique sostiene que Pablo, aparentemente, en estado inconveniente, lo agredió tras avisarle que ya debía presentarse en el escenario, el artista afirma que lo sucedido solo fue una respuesta ante los constantes ataques de Madrid.

Para sorpresa de muchos, Omar Suárez, productor de la obra, respaldó la versión de Montero. Incluso, despidió a Enrique, alegando que era una persona conflictiva.

Te recomendamos: Pablo Montero amenazó a compañero de la obra ‘Perfume de Gardenia’ tras agredirlo, revelan

¿Qué dijo Omar Suárez sobre la agresión de Pablo Montero?

El productor teatral afirmó que Pablo le dio una “semicachetada” a Enrique después de que este lo empujara en varias ocasiones. Asimismo, negó que el artista estuviera alcoholizado, como el afectado sostuvo en su momento.

Omar Suárez “Pablo ya se comprometió para que no vuelva a suceder. Pero lo que sí quiero aclarar y es importante Pablo es una persona que ha luchado durante años con el problema del alcohol. Entonces se me hace injusto crucificarlo diciendo y asegurando que estaba alcoholizado”

Por si esto fuera poco, también declaró que, en el pasado, supuestamente, Madrid se encargó de la contratación de diversos actores y les pagó menos de lo que correspondía.

“Yo no puedo mantener a este tipo de personal en mi producción. Le dije que, si quería hacer algo legal, no contaba con mi apoyo. Con este joven ya habíamos tenido problemas, llevaba unos actores para los ensayos y resulta que cobraba más dinero de lo que recibían los actores. Se hizo todo un escándalo”, indicó.

¡Ya había diferencias! 😐 Omar Suárez defiende a Pablo Montero de las acusaciones de Enrique Madrid y desmiente que el cantante estuviera alcoholizado.😳❌#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/aiWKvdIEdW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 1, 2025

No te pierdas: Pablo Montero aclara por qué atacó a compañero en ‘Perfume de Gardenia’; productor de la obra lo respalda

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre la postura de Omar Suárez?

Durante la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, la periodista Joanna Vega-Biestro se dijo muy sorprendida por la postura de Omar, pues considera que no existe excusa para el comportamiento de Pablo Montero.

“Pablo tiene que estar muy agradecido de los amigos que tiene que quieren defender lo indefendible porque todavía Omar dice ‘le dio una semicachetada’. No hay semicachetadas, no existe” Joanna Vega-Biestro

De igual forma, mencionó que esta no es la primera vez que el artista se ve involucrado en polémicas de este estilo, por lo que no comprende el por qué Omar no defiende a Enrique.

“El que Omar decida correr al golpeado y no sancionar al golpeador, pues yo no entiendo”, expresó con evidente molestia.

¿Enrique Madrid demandará a Pablo Montero por haberlo agredido?

Según Omar Suárez, Enrique Madrid sí le comentó que planea ejercer acciones legales en contra de Pablo Montero.

“Dice que va a demandar a Pablo. Le dije que, si pretendía hacer algo legal, no contaba con mi apoyo”, puntualizó.

Mira: “Esperando a Godot”, obra de Samuel Beckett, por una corta temporada en el teatro