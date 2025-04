Pablo Montero aclara por qué atacó a compañero en ‘Perfume de Gardenia’; productor de la obra lo respalda

Mucho se ha dicho sobre la agresión que Pablo Montero ejerció contra Enrique Madrid, su compañero en ‘Perfume de Gardenia’, previo a una presentación de la obra en Chiapas. Un supuesto empleado de la puesta en escena afirmó que el actor estaba en estado inconveniente cuando se suscitaron los hechos.

En un mensaje enviado a la redacción de ‘Venga la alegría’, esta persona mencionó que el cantante se molestó después de que Enrique le dijera que dejara de usar su teléfono y saliera al escenario para los saludos finales.

“Tanto Pablo como su mánager estaban tomados. A la hora de los saludos, él empezó a chatear por el celular y no entraba a escena. El asistente (Enrique Madrid) le dijo que tenía parados los saludos de la compañía. Él, enfrente de todos, se viró y le cayó a puñetazos, tumbándolo al piso”, indicó.

El testimonio del presunto empleado fue respaldado por Enrique Madrid, quien, en entrevista para ‘Venga la alegría’, dijo que Pablo Montero estaba actuando “extraño” el día que se dieron los hechos.

“Se le cambió totalmente la cara, los ojos, la mandíbula. Fue cuando me dio el puñetazo. (Le dije) ‘Soy Quique. Tienes que salir’. Estaba raro. Es lo único que puedo decir. Tambaleándose, con su pelo, con su actitud. Los actores se quedaron como de: ‘¿Qué onda?’”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que las disculpas que el artista ofreció públicamente, además de ser “obligadas”, fueron falsas, pues este lo habría amenazado poco después. Incluso, dejó ver que Montero, aparentemente, estaba “difamándolo” con Omar Suárez, productor de la obra, para que lo despidieran.

Enrique Madrid

“Hay testigos de que no recibí una disculpa en su camerino, sino que recibí otra amenaza, de que, si no volvía a tocar, no la iba a volver a contar. No voy a permitir que me difame con el director y menos que haga que me quieran descansar. No sé si voy a dar las siguientes funciones”