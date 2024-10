Mariana Seoane explota contra Pablo Montero y le exige que “madure” tras polémico comentario

Si bien han sido grandes amigos desde hace años, recientemente Mariana Seoane se molestó con Pablo Montero. Todo comenzó cuando, hace algunas semanas, la cantante señaló que, probablemente, Pablo había faltado a una función de la obra ‘Perfume de Gardenia’ por estar “de fiesta”.

“Probablemente, se fue con algunos amigos y lo demás ya lo saben. No llegó. No puedo defender lo indefendible. Debió estar allí”, indicó en un encuentro con la prensa.

Si bien el propio Pablo explicó que su ausencia se debió a un “compromiso muy personal” y hasta contó que ya había hablado con Omar Suárez, productor de la puesta en escena, para explicarle la situación, expresó su sorpresa ante la declaración de Mariana.

Pablo Montero / Facebook: Pablo Montero

Te recomendamos: Ana María Alvarado ¿podría ser la nueva Shanik Berman? Revela si participará en LCDLFMX para 2025

¿Qué dijo Pablo Montero sobre Mariana Seoane?

En una conversación con diversos medios, Pablo Montero intentó bromear con lo dicho por su colega y afirmó, en tono irónico, que la “castigaría” por haber sugerido que su ausencia en la obra de teatro se debió a que estaba “enfiestado”.

Pablo Montero “Échenmela para acá para que le dé unas buenas nal... Por eso échenmela para acá para que le dé unas nal… y así me quedo feliz. Si le doy unas nal…”

El también actor indicó que, probablemente, el comentario de Mariana fue una simple broma que la gente se tomó “demasiado en serio”.

“Somos amigos de toda la vida. Yo creo que estaba jugando. Ustedes no se crean todo”, dijo entre risas.

Mariana Seoane / FB: Mariana Seoane

No te pierdas: Mariana Seoane confirma que su madre nuevamente tiene cáncer y afronta un mal diagnóstico

Mariana Seoane molesta por el comentario de Pablo Montero

Tras las declaraciones del cantante, Mariana expresó ante diversos medios que la “advertencia” de su amigo le había parecido “de mal gusto”. Incluso, le exigió que “madurara”.

“No tengo nada que contar ante un acto tan grosero de un amigo, donde yo estoy pasando lo más difícil de mi vida, y él se enoja por algo que todo el mundo sabíamos, ¡que madure!” Mariana Seoane

También aprovechó las cámaras para responder a las críticas por supuestamente “tratar mal” a su equipo de trabajo, luego de que se hiciera viral un video en el que se le ve exigiendo a uno de sus empleados que le cambiara el micrófono durante un concierto.

“Jamás le hablo mal a mi gente con la que trabajo. A cualquier otra puede ser, pero a la gente con la que trabajo, no. ¿Por qué?, porque soy una persona que sé el trabajo que llevan, pero, pues obvio, tengo que reaccionar en un escenario”, indicó.

Para finalizar, reiteró que no hay una sola persona que haya trabajado con ella que la tache de ser una “mala jefa”, pues siempre procura “cuidar de su gente”.

Mariana Seoane no quiere ser mamá

Otro tema polémico en la vida de Mariana Seoane ha sido su negativa a tener hijos. Hace poco, la cantante estuvo en ‘el Mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, donde manifestó que, en este punto de su vida, se siente tan feliz que no cree necesitar ser madre.

“Sigo pensando que quiero encontrar una pareja y, ahora, ya no tengo ganas (de ser madre) y se vale. No haber sido madre, no siento que me haga hacer menos mujer, ni me quedé con las ganas. Quiero que lo sepan. Para todas esas señoras, más bien, que han querido ser madres y que no han sido o no pueden”, dijo.

Checa todo lo que dijo Mariana Seoane en ‘El Mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, dando clic aquí. Recuerda que cada jueves, a las 8 pm, se estrena un nuevo capítulo de ‘El Mitangrit’, donde tus celebridades favoritas cuentan sus mayores secretos ¡No te lo pierdas!

Mira: Liam Payne: Revelan a cuánto asciende la herencia que le habría dejado a su hijo tras fallecer