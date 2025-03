Mariana Seoane asegura que está muy orgullosa de ser mujer: “Todas alzamos la voz”

Mariana Seoane es un referente en el mundo del espectáculo. Con 30 años en la industria, se ha convertido en una de las consentidas del público, tanto en la televisión como en la música. Ser una mujer empoderada le ha abierto muchas puertas y ha roto barreras que antes eran impensables.

Ahora que se conmemora el Día internacional de la mujer, nos contó: “Estoy muy orgullosa de ser mujer en una era donde todas alzamos la voz. Seguimos en lucha. Cada vez estamos más cerca de tener equidad. Eso es lo que buscamos: Los mismos puestos y sueldos, y el respeto de todos. En el mundo de la música las mujeres también brillamos y hemos logrado tener un lugar precioso”.

Siempre se ha caracterizado por ser franca, honesta y frontal: “Eso se lo agradezco a mis padres. Ambos tienen personalidades muy fuertes. Son aguerridos. Mi padre es un hombre visionario, y mi mamá (†) me enseñó a defenderme, a hablar claro y conciso. Dentro de este medio me he tenido que poner una coraza fuerte, pero con los años se ha quitado. He vivido de una manera bonita, digna. He cometido errores. Pido disculpas. Si veo que hay algo que tengo que cambiar en mí, lo hago. No me engaño”.

“Cada vez las mujeres dentro del medio artístico estamos más unidas y fuertes. Yo me doy cuenta en los shows. Siempre he tenido más seguidoras mujeres que hombres. En un concierto hay 70% de mujeres y 30% de hombres. Eso me da a entender que todas ellas sienten empatía conmigo”.

Mariana Seoane se define como una mujer con autonomía, confianza y gran autoestima

“Todavía nos falta mucho. Lo importante es que ya nos la empezamos a creer. Estoy feliz por tener una presidenta mujer. Como mexicana, me da mucho orgullo. Es la primera vez en la historia que ocurre. Es una mujer que luchará por nuestros derechos. Tengo fe en que vienen cosas buenas para todas”

Mariana ha tenido mucho éxito en su carrera y no ha dejado sus sueños personales atrás: “Mi vida se ha inclinado mucho al trabajo. Desde que empecé mi carrera, mi madre siempre fue mi compañera. Me sentía plena y tranquila por ese lado”.

“Muchas veces le pedí al universo que me mandara al hombre indicado. He tenido relaciones muy bonitas. Amé y me han amado, pero no se dio el tema de ser mamá. Tampoco es una cosa que, por ser mujer, a fuerza deba serlo. Siempre soñé con el paquete completo, pero ahora que tengo 48 años y ya no quiero ser mamá, no tengo ese vacío”.

“Los últimos años pude darle a mi mamá no solo amor y compañía, sino también todo lo que estuvo en mis manos. Se volvió como mi niña. Todavía espero al hombre que me acompañe. Sé que mi mami me va a ayudar desde el cielo. Soy una mujer feliz. No añoro lo que no tengo, agradezco lo que tengo. A lo mejor para los 50 me llega el galán (ríe)”.

Mariana Seoane se presentará en el Lunario del Auditorio nacional

Hace tiempo congeló sus óvulos, pero ya tomó la decisión de desecharlos: “Por mi edad es muy riesgoso, aunque sea in vitro. Los últimos 5 años de mi vida, viví con la enfermedad de mi madre. Entonces ahora me tengo que dedicar a mí. A abrazarme, a quererme, a ponerme en primer lugar. Antes ella lo era todo”.

A un mes de la partida de Stella (su mamá), nos contó cómo lleva el duelo: “Estoy en la primera etapa (negación). A veces siento que estoy en un sueño. Agarro el teléfono y quiero hablarle. Lloro por los rincones, pero no me detengo. Estoy en el trance a la aceptación. La tercera etapa es aprender a vivir con la ausencia. Hay que vivir el duelo a fondo, porque después se somatiza y te enfermas. A veces digo que ya no tengo más lágrimas por mi viejita, pero sí".

Ahora está enfocada en seguir con la música, en sacar nuevos temas y en la presentación que tendrá en el Lunario (CDMX) en mayo próximo, donde recordará a su mami: “En ese lugar fue la última vez que ella me pudo ver y me escuchó cantar. Será una noche especial, llena de magia y nostalgia. Hace unos días lancé música nueva, ‘El after’, al lado de mis amigos de ‘La casetera’. Además, vienen más cosas interesantes. La música regirá mi camino este año”, concluyó.

Trayectoria de Mariana Seoane

Mariana Seoane

En 1999 le llegó su primer protagónico en la telenovela ‘Amor gitano’, y 4 años después estelarizó ‘Rebeca’, en EU.

Regresó a México para interpretar papeles de antagónica en proyectos como ‘Tormenta en el paraíso’, ‘Mar de amor’ y ‘Por ella soy Eva’.

En 2003 debutó como cantante con el disco ‘La niña buena’. Ha lanzado otros 6 álbumes y más de 25 canciones con gran éxito.

Colaboró con Aarón y su grupo Ilusión, La sonora dinamita, Raymix, Emir Pabón y Cynthia Rodríguez, entre muchos más.

En los últimos años la vimos en la novela Tierra de esperanza y en la película Un candidato honesto.

