Mariana Seoane despide a su madre con emotivas palabras y desgarradora foto

Este domingo 26 de enero, se dio a conocer que Stella García, madre de la actriz y cantante Mariana Seoane, falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la periodista Maxine Woodside, quien expresó en Instagram: “Muere Stella García, mamá de Mariana Seoane. Lo sentimos mucho, querida Marianita. Estamos contigo”.

Mariana Seoane compartió el doloroso momento a través de su cuenta de Instagram con una emotiva publicación que incluyó desgarradoras fotografías.

Mira: Mariana Seoane triunfa en su primer Lunario, con invitada especial: su mamá

Muere Stella García, mamá de Mariana Seoane. / Instagram: @laseoaneoficial

Mariana Seoane despide a su madre en Instagram

En su mensaje, Mariana expresó:

“Solo sé que estos 48 años que pude tenerte se van contigo, MAMÁ. No tengo más que amor eterno y agradecimiento por haberte escogido como madre, pero fuiste más que eso, ¡fuiste todo para mí! El verdadero amor, el amor de mi vida” Mariana Seoane/ Instagram

“Celebro tu vida sabiendo que ahora volverás a ir conmigo a todas partes. Serás la luz en mi camino y mi mayor protección. Te honro, te agradezco y te amo más allá de la eternidad. Marita de mi amor, tu legado se queda conmigo. Gracias, gracias, gracias. Te bendigo y sé que el cielo está de fiesta porque llegaste en paz. ¡Solo Dios sabe lo que siente mi alma!”

Una de las imágenes muestra a la actriz llorando frente a su madre, quien yace en una cama, mientras otra captura las manos de Stella, Mariana y su hermana entrelazadas.

Mira: Tunden a Mariana Seoane por decir que Ángela Aguilar es una “fregona” por casarse con Christian Nodal

A Mamá de Mariana Seoane le regresó el cáncer en 2024

Desde que Stella García fue diagnosticada con cáncer en 2019, Mariana se dedicó a apoyarla e incluso en 2023 anunció a los medios, que su madre había superado la enfermedad.

“Mi mamá salió limpia en su última tomografía. Si Dios quiere y lo permite, vendrá la recuperación lenta, pero espero que otra vez vuelva a agarrar fuerza, que sus musculitos se reparen”.

El diagnóstico no era positivo, sin embargo ella no perdió la esperanza

Sin embargo, en agosto del 2024, el cáncer regresó, Mariana Seoane anunció que su madre enfrentaba nuevamente el cáncer. La cantante afirmó que el diagnóstico no era positivo, sin embargo, no perdió la esperanza.

Mariana Seoane despide a su madre con emotivas palabras y desgarradora foto. / Instagram: @laseoaneoficial

Mira: Mariana Seoane y su exnovio Adolfo Ángel ‘El Temerario’ protagonizan reencuentro con un emotivo mensaje

Mamá de Mariana Seoane, un pilar en su vida

Mariana Seoane en diversas ocasiones compartió el fuerte vínculo que la unía a su madre, a quien señalaba como la responsable de ser la mujer en la cual se había convertido.

Durante este proceso, Mariana Seoane se convirtió en su principal apoyo, se mostró como una hija profundamente comprometida con el bienestar de su madre.

Hace unos meses para TVNotas, en “El mitangrit con Horacio Villalobos”, Mariana Seoane reveló que su madre era el amor más grande de su vida y habló de la fortaleza de su mamá y de lo difícil que era verla luchar contra el cáncer.