Tunden a Mariana Seoane por decir que Ángela Aguilar es una “fregona” por casarse con Christian Nodal

Mariana Seoane ha vuelto a ser el centro de atención y no precisamente por su talento actoral o musical. En esta ocasión, la controversia surge a raíz de sus recientes declaraciones en defensa de Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de críticas tras ser nombrada ‘Mujer del año’. La distinción ha generado opiniones divididas, y la actriz y cantante decidió salir en defensa de la joven artista, pero sus comentarios han desatado una ola de reacciones negativas en redes sociales.

“Obviamente Ángela tiene toda mi admiración. Si el título no se lo da la revista. Ella es una gran artista. Ella es una gran mujer. Aparte, se casó con nuestro Nodal. No friegues. ¡Qué fregona!”, expresó Seoane durante un encuentro con la prensa. Estas declaraciones, lejos de calmar las críticas hacia Ángela Aguilar, han añadido leña al fuego, ya que los internautas interpretaron que Seoane considera que la joven cantante merece ser reconocida simplemente por haberse casado con Christian Nodal, dejando de lado sus logros artísticos.

Mariana Seoane lanza ¿indirecta para Cazzu?

El asunto no quedó ahí. Durante la misma conversación con los medios, Mariana Seoane pareció lanzar una indirecta a Cazzu, la expareja de Christian Nodal, insinuando que sus recientes declaraciones sobre su ruptura con el cantante podrían no ser del todo sinceras.

“Estamos en un momento muy sensible donde cualquier mujer puede señalar a un hombre y decir cosas que son mentira. Soy mujer, orgullosa de serlo, pero prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación”, comentó la actriz.

Este comentario ha sido percibido por muchos como una defensa implícita a Nodal y una acusación velada contra Cazzu, quien, en una entrevista reciente, insinuó que su relación terminó debido a una infidelidad por parte del cantante. Según Cazzu, Christian Nodal negó haber terminado con ella por otra mujer, pero poco después se le vio públicamente con Ángela Aguilar, lo que despertó aún más especulaciones sobre un posible engaño.

Cazzu / @cazzu

Critican a Mariana Seoane por defender a Ángela y a Nodal

Las reacciones no tardaron en aparecer en las redes sociales, donde los internautas arremetieron contra Seoane por lo que consideraron comentarios machistas y fuera de lugar.

“No normalicemos actitudes tan infames como la de estos tortolitos que no tienen nada de responsabilidad afectiva. Terapia es lo que necesitan” , comentó un usuario.

, comentó un usuario. Otros señalaron que Seoane no tiene autoridad para opinar sobre el tema, especialmente considerando su cercanía con la familia Aguilar: “Qué puede opinar la señora si también es amiga de su familia. No tiene calidad moral”, apuntó otro comentario.

El rechazo hacia las palabras de Seoane no se limitó a sus críticas hacia Cazzu. Muchos usuarios expresaron su molestia ante la idea de que Ángela Aguilar sea reconocida por su matrimonio, en lugar de sus logros profesionales.



“Yo no quiero que me represente Ángela Aguilar”

“No puedes ser promujer y atacar a una por defender a otra”.

Mariana Seoane apoya a la pareja desde un principio

Esta no es la primera vez que Mariana Seoane se ve envuelta en polémica. Recordemos que hace unos meses subió una foto junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el backstage del Auditorio Nacional.

La reacción en redes fue dividida, lo que llevó a desactivar los comentarios en su publicación. Sin embargo, al salir del evento y en un breve intercambio con la prensa, la intérprete sorprendió al afirmar que desconocía la relación entre Nodal y Ángela, aunque celebró la noticia y les deseó lo mejor.

