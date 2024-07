Mariana Seoane: El amor a su madre es más grande que encontrar pareja; la actriz habla de su vida sentimental

Como cada jueves, TVNotas lanzó un nuevo capítulo de ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, la invitada especial fue Mariana Seoane, quien, entre otras cosas, habló sobre su vida sentimental y cómo la relación que lleva con su madre ha sido una base importante para tener un romance.

Durante la entrevista, Horacio Villalobos preguntó a Mariana sobre su relación de amistad con Fernando Alonso, ya que en redes sociales se les ha visto muy juntos.

Además, recordemos que a finales de marzo, Mariana Seoane confesó que ella y Fernando Alonso eran “amigos con derechos”, un término que se utiliza cuando dos personas tienen una relación sin ningún tipo de compromiso.

Mariana Seoane y Fernando Alonso son amigos con derechos / YouTube

Ahora en ‘El mitangrit’ se sinceró y aseguró que a pesar de que todo el mundo piensa que tiene una relación con el actor, no la tiene pero sí lleva una convivencia “rara” :

“nos gustamos nos queremos mucho y nos da como miedo de dar como ese paso a ser novios por perder la amistad que tenemos desde hace 9 años, pero, sin embargo, hay mucha atracción entre nosotros” Mariana Seoane

Villalobos animó a Mariana a dar el primer paso, pero ella le pidió a Fernando que fuera él quien se animara, destacando que es un “ser humano bonito, aunque tenga cara de mamón y a veces parezca lo contrario. Me ha acompañado en todo este proceso tan difícil con mi madre”.

Mariana Seoane pone como prioridad a su madre

Fue en este punto donde Mariana dejó en claro que el hombre que esté a su lado debe entender que ella no se separará de su madre, primero porque “vivo con mi madre” y segundo porque “no va a dejar de estar conmigo hasta que trascienda, cuando Dios lo quiera”. Mariana reconoce que esta idea “no es fácil que alguien lo entienda.

Mariana Seoane y su mamá Stella García / Instagram:@laseoaneoficial

Mariana Seoane no se cierra al amor aunque le rompan el corazón

Incluso aseguró que no se cierra al amor, ya que sí desea un compañero “con quien caminar la vida juntos”. Sin embargo, cada uno en su casa, pues ella quiere y tiene que cuidar a su madre.

Finalmente, aseguró que el amor para Mariana es increíble y que, en la mayoría de las ocasiones, prefiere enamorarse ella “a que se enamoren de mí", ya que no le teme a que le rompan el corazón: “A mí no me da miedo; si hay que aventarse al vacío, pues juégatela porque nunca sabes, pero sí me gusta enamorarme”.

El mitangrit’ de Horacio llegó para quedarse

Horacio Villalobos estreno El mitangrit

