Mariana Seoane asegura que su madre se le manifestó de una forma muy especial

A 15 días del fallecimiento de su madre, Stella García, Mariana Seoane reapareció ante la prensa en el reestreno de la obra de teatro La señora presidenta. En un emotivo encuentro con los medios, la actriz y cantante abrió su corazón y compartió cómo ha logrado sobrellevar la partida de su ser querido.

“La vida continúa y mi mamá dejó un legado increíble en nosotras. Primero que nada, si ella luchó contra esta enfermedad tan fea, como lo hacen tantas personas, y nunca dejó de luchar hasta que su cuerpito ya no pudo. Entonces el legado es luchar por la vida, amar la vida, amarme a mí y seguir siendo una guerrera”, expresó conmovida.

Stella García falleció a causa del cáncer, pero su recuerdo sigue vivo en la memoria de su hija, quien aseguró haber experimentado diversas manifestaciones de su presencia en los últimos días.

Mira: Mariana Seoane y lo que deseaba para su madre, Stella García: “Espero no irme antes que ella”

Mariana Seoane afirmó haber sentido la presencia de su madre a través de distintas señales. Entre ellas, destacó la aparición de mariposas blancas, un símbolo recurrente en experiencias espirituales.

Mariana Seoane

“Ya está conmigo, ya la siento cerca de mí. He tenido un montón de manifestaciones bonitas, como las mariposas blancas. De pronto estoy escuchando música y de repente me sale un tango, cuando en ese playlist no lo tenía. Esas son cosas que dices: ‘Ay, solo cuando lo vives entiendes y dices, ‘okay, aquí está’".