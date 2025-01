Critican a Mariana Seoane por publicar sensible imagen de su madre en su lecho de muerte; ella responde

Mariana Seoane atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado domingo, la artista compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su madre, la señora Stella García. A través de sus redes sociales, la cantante dedicó un emotivo mensaje de despedida a la mujer que fue su gran apoyo durante toda su vida, y transmitió el profundo amor y respeto que sentía por ella.

La actriz se despidió de su madre a través de sus redes sociales con varias fotografías, entre las cuales destacó una que ha generado controversia en las redes sociales. En ella, la famosa aparece llorando junto a su madre, quien se encuentra postrada en su lecho de muerte, en lo que parece ser uno de sus últimos momentos de vida.

La imagen rápidamente causó una ola de reacciones negativas, con usuarios de las redes sociales criticando la decisión de la actriz de compartir este momento tan íntimo.

"¿Cómo algo tan personal y doloroso le toman foto? Qué mal gusto”.



“Ya no tiene privacidad el difunto”.



“Qué triste. No necesitan hacer eso. Les creemos su dolor, muchos hemos pasado por eso”.



“De pésimo gusto y mala educación. Lo malo es que comienzan a imitar en redes exponiendo a sus familiares moribundos o ya muertos”.



“Es que al hacerla pública puede afectar a la gente. Es pertubadora esa foto. Muchos dicen, pues que publique lo que quiera. Noo, cuando puedo herir. De muy mal gusto”.



“Ridícula, parece escena de la Rosa de Guadalupe”.



“Qué necesidad”.



“No puedo creer que después de tanto dolor, tengas ganas de subir una foto así a tus redes”.

Esta foto dividió opiniones en redes sociales / Instagram

Por otro lado, también hubo quienes defendieron a la cantante, argumentando que cada persona vive el duelo de manera diferente.

“Cada quien vive su dolor y su luto a su manera. Si compartir la foto la hace sentir mejor, debemos respetarlo”.



“Cada quien sabe y decide cómo llevar su dolor”.



“No se metan con el luto ajeno, es un momento de tener respeto”.



“Validemos y respetemos los sentimientos de los demás”.



“Es la última despedida. Ella y cualquiera que viva algo así está en su derecho de expresar lo que irremediablemente ocupa toda la mente y el cuerpo. Mis condolencias, en paz descanse la señora, y que en estos momentos tan difíciles esté rodeada la familia de mucho apoyo”.



“Cada quien lucha con su duelo o con los procesos difíciles de manera distinta. En vez de preguntarnos si estuvo bien o mal, debemos ser respetuosos ante el dolor y las formas de expresarlo de las personas”.

Mariana Seoane responde sobre la polémica que generó su foto junto a su madre

Luego de la división de opiniones que generó la fotografía en sus redes sociales, Mariana dijo en un encuentro con los medios de comunicación: “También te habla de eso, de que, claro, que voy a llorar muchas veces y lo voy a sacar y también voy a estar sonriendo y voy a brindar por su vida, pero lo mostré porque ahí estaba mi querida hermana Arlette Terán, que ella la tomó”, explicó.

La cantante también contó cómo fueron los últimos momentos con su madre: “De un lado, mi hermana, del otro lado, yo, con una música hermosa, diciéndole que no tuviera miedo, que se fuera en paz, que íbamos a estar muy bien y fue hermoso… Sí nos dijo a Ximena y a mí: ‘Cuando me vaya, no lo hagan tan dramático’”.

Muerió Stella García, mamá de Mariana Seoane. / Instagram: @laseoaneoficial

Mariana Seoane se despide de su mamá

Mariana Seoane, visiblemente afectada, expresó en su mensaje lo afortunada que se sentía por haber compartido 48 años junto a su madre, a quien describió como “el amor de su vida”. “Solo sé que estos 48 años que pude tenerte se van contigo, mamá. No tengo más que amor eterno y agradecimiento por haberte escogido como madre”, escribió.

Y ante los medios de comunicación comentó: “Gracias, mamá, porque ella hizo esta mujer que soy hoy, me apoyó en todo. Me dio valores, me dio la fuerza para luchar, me hizo ser la que soy y no tengo más que decirle: ‘gracias, mamá’. Ya la veo en paz, voy a extrañar, obviamente, su cuerpo, su presencia, pero ella ya no tenía calidad de vida”.

La señora Stella perdió la batalla contra el cáncer. QEPD.

