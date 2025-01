Mariana Seoane revela que acompañó a su madre en su último momento.

Mariana Seoane atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su madre, Stella García, quien libraba una lucha contra el cáncer. La noticia fue dada a conocer por Maxine Woodside y posteriormente confirmada por la propia Seoane, quien dedicó un emotivo mensaje en honor a su madre.

La actriz y cantante mantenía una relación muy cercana con su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer en 2019. En 2023, Stella Díaz logró superar la enfermedad, y la intérprete de ‘Me equivoqué’ festejó emocionada que su madre estuviera libre del padecimiento. Sin embargo, a mediados de 2024, el cáncer regresó, y Stella enfrentó nuevamente esta dura batalla.

Aunque Mariana Seoane admitió que el pronóstico no era favorable, nunca perdió la esperanza de que su madre pudiera recuperarse una vez más. Lamentablemente, esto no fue posible, y esta mañana se confirmó el fallecimiento de Stella García.

Muere Stella García, mamá de Mariana Seoane. / Instagram: @laseoaneoficial

Mariana Seoane despide a su mamá en Instagram

Mariana Seoane compartió un emotivo mensaje en Instagram tras el fallecimiento de su madre, Stella Díaz. La actriz y cantante expresó su dolor y agradecimiento en un homenaje lleno de amor y nostalgia.

“Solo sé que estos 48 años que pude tenerte se van contigo, MAMÁ. No tengo más que amor eterno y agradecimiento por haberte escogido como madre, pero fuiste más que eso, ¡fuiste todo para mí! El verdadero amor, el amor de mi vida”, escribió Mariana Seoane en su publicación.

En otro fragmento del mensaje, la intérprete de ‘Me equivoqué’ destacó la conexión espiritual que mantiene con su madre, asegurando que la llevará siempre en su corazón:

“Celebro tu vida sabiendo que ahora volverás a ir conmigo a todas partes. Serás la luz en mi camino y mi mayor protección. Te honro, te agradezco y te amo más allá de la eternidad. Marita de mi amor, tu legado se queda conmigo. Gracias, gracias, gracias. Te bendigo y sé que el cielo está de fiesta porque llegaste en paz. ¡Solo Dios sabe lo que siente mi alma!”. Mariana Seoane/ Instagram

Mariana Seoane revela que acompañó a su madre en su último momento

La actriz y cantante Mariana Seoane compartió detalles sobre el fallecimiento de su madre, Stella García, durante una entrevista concedida en el funeral. Seoane explicó que decidió vestirse de blanco por una petición especial de su madre, quien había expresado su deseo de que su despedida no fuera dramática.

“Ella nos dijo: ‘Cuando me vaya no lo hagan dramático, yo me iré a la luz’”, comentó la intérprete. Aunque era consciente de la delicada salud de su madre, Mariana admitió que siempre mantuvo la esperanza de un milagro que le permitiera recuperarse una vez más. Sin embargo, esto no ocurrió, y los últimos meses resultaron especialmente difíciles.

“Siempre uno espera que sucedan milagros y, la verdad, dentro de su enfermedad duró mucho, pero este último tiempo se fue deteriorando drásticamente. Ver a la persona que amas sufrir, verla sin poder moverse…”, explicó.

Seoane también relató que, en los últimos momentos de vida de su madre, ella y su hermana estuvieron a su lado para despedirla.

“De un lado mi hermana, del otro lado yo, con una música hermosa, diciéndole que no tuviera miedo, que se fuera en paz, que íbamos a estar muy bien, y fue hermoso. Claro que voy a llorar muchas veces, pero también voy a sonreír por su vida. Voy a extrañar su cuerpo, su presencia, pero ella ya no tenía calidad de vida”. Mariana Seoane

Mauricio Islas asiste al funeral de la mamá de Mariana Seoane

Entre las personas que asistieron al funeral está el actor Mauricio Islas, quien, antes de acercarse a dar el pésame a Seoane, ofreció unas palabras a la prensa.

“Acompañando a mi querida Mariana, los que hemos pasado por esto sabemos lo duro que es… sé lo que se siente. Mariana era muy cercana a su mamá, son de esas noticias que no caen bien al corazón. No hay muchas palabras que consuelen, pero vengo a darle apapacho y cariño, y hacerle saber que estamos con ella. Todos lo sabíamos: Mariana vivía para su mamá, siempre fue muy importante para ella. Es duro”, comentó Islas.

Finalmente, Mariana Seoane reveló que los restos de su madre serán cremados y que viajará a Argentina, su país natal, para llevarlos consigo.

