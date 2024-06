Mauricio Islas recuerda el último día de su madre y la difícil decisión que tuvo que tomar por amor

El actor y conductor Mauricio Islas, quien hizo su debut como presentador en el programa ‘Sale el sol’, compartió uno de los episodios más dolorosos y emotivos de su vida: el último día que pasó con su madre, Rosalinda Illescas, antes de su fallecimiento.

Mauricio Islas recordó a su madre como una mujer de fortaleza inquebrantable. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, Rosalinda siempre encontró la manera de dar lo mejor de sí misma a su hijo, demostrando un amor y dedicación inigualables.

Islas recordó con cariño cómo su madre lo acompañaba en largos viajes en pesero desde Santa María la Rivera hasta Lomas Verdes, todo para que él pudiera practicar fútbol americano. Un esfuerzo que, admite, no supo apreciar completamente en su juventud.

Además, Mauricio reveló que durante su adolescencia, vivió momentos de conflicto y tensión con su madre. Reconoció que su rebeldía juvenil a veces los distanciaba. Sin embargo, con el tiempo y la madurez, llegó a comprender y valorar profundamente los sacrificios que ella hizo.

Rosalinda, mamá de Mauricio Islas / Captura de pantalla YouTube

Los últimos momentos de Rosalinda Illescas

La entrevista se tornó aún más conmovedora cuando Mauricio narró los últimos momentos de vida de su madre quien luchaba contra el cáncer en el hospital. Mauricio estuvo a su lado, ayudándola a conectar con su niña interior.

“Esa noche mi mamá me dijo ‘Mau, quédate conmigo’ y le ayudé a hacer un ejercicio que me enseñaron para conectar con mi niño interior y logré que ella fuera con su niña”, contó. Mauricio Islas

Agregó: Al día siguiente, mientras iba del hospital a mi casa, mi hermana me llamó para decirme: ‘Mamá se puso malita. La quieren llevar a terapia intensiva’”.

Mauricio tuvo que tomar la difícil decisión de no intubarla, respetando el deseo de su madre. Su madre perdió la vida el 24 de enero de 2014, con Mauricio a su lado, cumpliendo su último decisión.

Mauricio Islas conmovido / Captura de pantalla

“Es tomar una decisión basada en todo y nada, porque lo que importaba era lo que mi mamá quería. Le dije mami estás segura y ella me dijo ‘ya estoy cansada’”. Mauricio Islas.

Finalmente, Mauricio Islas no solo compartió un momento profundamente personal, sino que también ofreció un mensaje de amor y reflexión a todos aquellos que aún tienen la oportunidad de disfrutar de la compañía de sus madres.

“Para los que tienen mamá en casa, abrácenla, bésenla, díganle cuánto la aman, porque yo lo hice, pero aún así me quedé con esta sensación de que me faltó tiempo. Yo tuve que dedicarme a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, y a veces siento que, así como cuando se fue o cuando se separaron mis papás, esta sensación de abandono. Sentí que yo en algún momento la abandoné. Es algo con lo que he tenido que trabajar todos los días. Siento que me faltó tiempo, y pues bueno, me toca trabajar en eso.”, expresó Islas con gratitud y cariño.

