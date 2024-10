Lis Vega arriesga su vida en Perfume de Gardenia regresó con seguro médico y de vida millonario

En uno de los actos de ‘Perfume de Gardenia’, Lis Vega arriesga su vida. Realiza acrobacias a 9 metros de altura en un aro aéreo. Se ha preparado mucho tiempo para dar vida a ‘Miranda Mour’. Tener un cuerpo esbelto y ser tan atrevida le ha ayudado a dar un increíble show.

Esto nos cuenta:

“El aro, como todo acto circense, conlleva mucha fuerza, técnica y, además, valentía porque yo le temo a las alturas”. Lis Vega

“Todo se realiza de la mano de profesionales. Los chicos que me asisten son alpinistas y están bajo el mando de un especialista. Tienen todas las herramientaspara cuidarme y protegerme. Les llamo ‘mis ángeles’”

Lis Vega en el camerino / Instagram: @Lisvegaoficial

Así protegen a Lis Vega en Perfume de Gardenia para que realice su acto acrobático

“Utilizan un arnés y un seguro que va de mi cintura al aro, que se ajusta. Se prueba todo antes de subir y se toman las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente”.

“Me preparo antes del acto con meditación. Me encomiendo a Dios. Realizo ejercicios de respiración e imprimo fuerza y amor a lo que hago y a lo que me propongo en cada reto”. Lis Vega

“Todo se hace de manera rápida ya que tengo que subir desde los camerinos hasta la parte más alta del teatro. En el techo estamos a 13 metros de altura. Es el punto inicial. Después desciendo a 9 metros para comenzar la rutina de acrobacia que me montó la maestra Sammy. He aprendido a controlar el miedo. Arriba no pienso en eso. Me concentro en lo que hago”.

“Los ensayos para lograr este número fueron de casi 7 meses. 4 horas cada uno, 3 veces a la semana. No fue sencillo, pero mi profesionalismo me rebasa. Quiero dar lo mejor de mí a mi público. Escuchar sus aplausos es mi mejor regalo de vida”.

“Vivo la adrenalina al mil, pero hay mucha pasión. Dejo atrás mis miedos. Antes que estos están mis aciertos”.

Lis Vega / Alejandro Isunza

Por acrobacias, Lis Vega tiene un seguro médico y de vida

“Se debe tener mucha elasticidad, que he logrado con el baile y entrenamientos. La acrobacia la aprendí en un reality que se llamaba Los 5 magníficos. Después en otro llamado Sí se puede, donde realicé actos circenses. Soy una mujer que no se limita en nada. Me gusta arriesgarme. Así es Lis Vega”.

¿Ya limaste asperezas con el productor Omar Suárez? “Tenemos una buena relación. Les confieso que, como es un acto muy arriesgado, ahora cuento con un seguro médico y de vida millonario. Estoy feliz en la obra”.

“Me encanta estar con el público, aunado a la pasión y amor que le tengo a mi arte y compartir escenario con grandes personalidades que amo, respeto y de quienes aprendo. Así doy lo mejor de mí. Hay Lis para mucho”. Lis Vega

El público le ha hecho saber que la quiere: “Me dicen ‘¡Cómo te admiro!’. Ahí es cuando siento que todo ha valido la pena en mis 35 años de carrera. El cariño del público y su apoyo hacen que me conecte con ellos.

Doy gracias a mis fans, a mi familia y a Dios por jamás soltarme”, concluyó.

