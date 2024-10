Corren a Lis Vega de ‘Perfume de Gardenia’ y no hallan reemplazo, ¿se acabará la obra?

Una persona que forma parte del staff de Perfume de Gardenia nos reveló que Lis Vega (46 años), acaba de ser despedida sin justificación de la obra musical debido a un encontronazo que tuvo con el productor Omar Suárez.

“¡Estoy en shock! No sé por dónde comenzar. Hace unos días pasó algo que nadie esperaba: Lis y Omar tuvieron un encontronazo. Ella ya no pertenece a Perfume de Gardenia. La despidieron injustificadamente”.

“Los del equipo no presenciamos el momento. Es evidente que no pelearían frente a nosotros. Pero nos lo notificaron y entramos en crisis. No sabíamos qué hacer. Estábamos confundidos. Hay miles de rumores, sentimientos, enojos, tristezas, decepciones, tensión y estrés. ¡Terrible!”.

Lis Vega y Omar Suárez / Autor desconocido

Lis Vega es despedida de ‘Perfume de Gardenia’. El staff está sorprendido

Nuestra fuente nos dijo que la noticia les cayó de sorpresa:

“Estamos sorprendidos porque el espectáculo está hecho a la medida de Lis. Ella baila espectacular. Canta, hace acrobacias y actúa. Me atrevo a decir que muy pocas podrían aventarse este paquetote. Lis se volvió la estrella de Perfume de Gardenia y la dejaron ir”. Persona del staff de ‘Perfume de Gardenia’

Además, añadió cuál es la percepción del público y del staff acerca de la interpretación que hace Vega:

Persona del staff de ‘Perfume de Gardenia’ “Lis es una figura muy importante para este gran formato. La gente gozaba verla actuar y bailar... Desde que entró fue muy bien recibida. El equipo se sentía muy a gusto de trabajar con ella”.

Temen no encontrar un reemplazo que haga el papel de Lis Vega en ‘Perfume de Gardenia’

La tensión se multiplicó, pues cuando consideraron a Niurka para reemplazar a Lis, la vedette dijo que no.

“Las únicas dos actrices que pueden hacer un trabajo de primera son Niurka y Karenka. Las dos bailan fenomenal. No saben lo tenso que se puso el momento. Omar entró en pánico y le marcó a Niurka para que entrara”. Persona del staff de ‘Perfume de Gardenia’

Niurka Marcos pone un alto a los ataques en contra de los integrantes de LCDLFM / Facebook: Niurka Marcos

Además nos dijo lo que pasó con Niurka cuando le pidieron que fuera parte de la obra:

“Primero supe que lo quería pensar. Sin embargo, después dio un rotundo no. Omar ha estado muy estresado. Las cosas se complicaron y la tensión aumentó en el equipo”.

Nuestra fuente comentó que no saben lo que pasará con Perfume de Gardenia en las próximas semanas.

“Seguramente, Lis Vega pronto hablará de lo que pasó ante la prensa. Siento que no lo hará hasta que lo considere pertinente. Omar deberá tener un plan B y C por cualquier cosa. Desconozco lo que sucederá en las próximas semanas. No sé si Lis regrese”.

Tampoco si ya le llamaron a Karenka y si ella dirá que sí. Ella tiene todas las tablas. Es una gran vedette y podría hacerlo de un día para el otro. Hasta con los ojos cerrados”, concluyó.

Karenka ¿entrará a ‘Perfume de Gardenia?

Le preguntamos a Karenka si tomaría el lugar de Lis Vega en ‘Perfume de Gardenia’ y ¡fue muy directa en su respuesta!

Karenka con Santa Sofía en Turquía, de fondo / Cortesía

“No tengo idea de nada. Voy llegando de Turquía. Fui a grabar el video de mi nuevo sencillo. En noviembre estrenaré la obra Juana y un amor de tres y soy la protagonista. Es teatro de cabaret. El público conocerá a la vedette que soy”. “Estoy agradecida con quienes me han considerado para reemplazar a Lis, pero no aceptaría. Tampoco dependerá del dinero que ofrezcan”. Karenka

Niurka ¡explotó! Y revela que no está de acuerdo con la salida de Lis Vega de ‘Perfume de Gardenia’

La vedette cubana dijo en ‘De primera mano’ que no está de acuerdo con el cambio en la obra:

“No voy a permitir que me agarren para sacar a Lis. No va a salir ella para que entre Niurka. No es correcta la manera como está saliendo. Él (Omar Suárez) me quiso endulzar el oído y yo soy una loba vieja con mucho colmillo. Me dijo que necesitaba que entrara esta semana con apuntador. Sin ensayar ni nada. Con puro diálogo. Este hombre subestima mi carrera”.

Niurka / Facebook: Niurka Marcos

Al momento, el productor no ha anunciado quién reemplazará a Lis.

