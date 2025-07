Aunque Lis Vega y Ryan no son Pareja: “Quiero experimentar el se... tántrico”, dijo ella

Actualmente, Lis Vega y el influencer Ryan, mejor conocido como Rayito , se están conociendo. A pesar de no ser pareja formal, comparten afinidades y aseguran que la vida los sorprenderá, pues ambos venían de un divorcio hace apenas nueve meses.

Lis (L):“Lo más bonito es la coincidencia que se dio hace cuatro meses. Llegó a mi vida, me quiere, me cuida. Es difícil encontrar a una persona que admira, ya sea como artista, persona o influencer. No tenemos una etiqueta como de novios, amantes o una relación abierta. Solo somos dos personas felices”.

Ryan (R): “Somos dos personas individuales, independientes, que se quieren, se cuidan, se apoyan. No compartimos precisamente el concepto de pareja que hoy en día se podría considerar por estar juntos”.

Te puede interesar: Pedro Sola critica el rostro de Lis Vega tras ser señalada de usar un vestido de Dulce: “Qué cosas se hace”

Lis vega y Ryan Hoffman / Captura de pantalla

¿Cómo se conocieron Liz Vega y Ryan Hoffman?

Lis Vega: “Nosotros nos divorciamos en octubre pasado y seis meses después, en Carajillo, nos conocimos. Tenía seis meses de no salir tras mi separación y lo nuestro se dio. El tema del divorcio nos ayudó a conectar. Fuimos empáticos”.

“Yo pedí al universo lo que quería en un hombre, y hasta ahora, Ryan no me ha fallado. Las cualidades que tiene son las que suman a mi vida. Soy feliz sola, amo mi espacio, mi vida. Hay veces que me gusta estar en mi cama, meditando, leyendo un libro con mi perra. Amo el silencio. Ahora con él, no voy a dejar de vivir. No extraño esa soledad y eso es importante”.

R: “Lis es una persona ejemplar. Tiene una energía que ayuda. Crea, suma. Es alegre, paciente. Es el ejemplo de lo que es una mujer ideal. Hoy día, las chicas más jóvenes terminan siendo materialistas, interesadas. Lis, en cambio, es espiritual. Cuando la conocí me daba miedo, me sentí inseguro porque venía lastimado, pero me daré la oportunidad de amar y de que me amen”.

¿Cómo ha sido su relación desde que comenzaron Lis Vega y Ryan Hoffman?

R: “Después de hablar y tener experiencias, platicamos que vamos a aprender el Kama... Más allá de todas las posiciones, leemos el libro”.

L (interrupción): “¡Sí! Porque vamos a hacer el amor tántrico. Quiero, por primera vez, experimentar el s... tántrico. Va más allá del contacto físico. Llegas igual a un nivel de org...”.

R: “Nos gusta reír. Tenemos un gran sentido del humor. Paseamos a los perritos. No vivimos juntos. Comemos en mi casa, vemos películas o series. No conoce aún a mi hermana, YosStop , pero ella sí sabe de lo nuestro y lo aprueba”.

L: “No conozco tampoco a su mamá. Se ve que es un ser de luz. Las energías no mienten. Hoy estoy feliz y vivimos solo el hoy”, concluyeron.

Te puede interesar: ¿Quién es el nuevo novio de Lis Vega 10 años menor que ella?

Ryan es hermano de la polémica influencer “YosStop” / Cortesía Leo Méndez

¿Quién es Lis Vega?

Liseska Vega Gálvez

Desde los 14 años comenzó su formación en el grupo Fantasía. Estudió tres años de danza moderna en Cuba.

Viajó a México en 1997, donde fue llamado por diversos productores que le dieron oportunidades. En 2001 participó en Otro rollo . También apareció en el video home Mi verdad, con el que inició su carrera en las telenovelas.

En 2005 ingresó a Gran Hermano . Después participó en telenovelas como Contra viento y marea , Duelo de pasiones (2006) y Tormenta en el paraíso (2008).

En 2012 realizó el musical Qué rico mambo y algunas obras de teatro, entre ellas Perfume de Gardenia .

Actualmente forma parte del elenco de Las leonas .

Te puede interesar: Lis Vega: los verdaderos motivos por los que mandó a volar a su marido 20 años menor, ¡le salió una fichita!

Lis Vega y Pedro Sola / Redes sociales

¿Quiénes han sido novios de Lis Vega?

2007 – FEDERICO DÍAZ

Se casaron en 2007. El día de su boda civil, él se besó con una chica. La mamá de Lis los cachó y se lo dijo a su hija. Tres días después se separaron. Ella se arrepintió, pues consideró que su boda no había sido por amor. En 2014, Federico le confesó que era gay.

2013 – MAURO RIVEROS

En 2013 se casó con el modelo chileno. Duraron cinco años y se divorciaron en 2019. La actriz lo demandó por supuesto fraude y abuso de confianza. Un año después llegaron a un acuerdo y retiraron la demanda.

2019 – ROMY

Tuvo un romance con el cantante de música urbana de 24 años, a solo meses de separarse de su exmarido. Lis y Romy tuvieron una relación abierta. No se sabe cuánto tiempo duraron.

2022 – NALDO UWE

Se casaron en 2022 y se separaron en noviembre de 2024, aparentemente porque él le fue infiel.



Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Te puede interesar: Lis Vega confirma el fin de su matrimonio con su esposo 20 años menor que ella