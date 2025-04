Lis Vega rompe silencio sobre el golpe de Pablo Montero a su compañero de teatro, a quien también despidieron

La polémica por el golpe de Pablo Montero a su compañero, Enrique Madrid, en la obra ‘Perfume de Gardenia’, no se detiene. Otras figuras públicas ya han dado su opinión, unas con total apertura como Joanna Vega-Biestro o Mariana Seoane. Esta vez fue el turno de Lis Vega, compañera en el teatro, de los involucrados.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

¿Qué pasó entre Pablo Montero y Enrique Madrid?

A finales del marzo, el polémico actor conocido por novelas como ‘Duelo de pasiones’, golpeó en la cara a su compañero Enrique Madrid, tras bastidores de la obra ‘Perfume de Gardenia’. supuestamente, luego de que él lo empujara varias veces. Sin embargo, la versión de Madrid apunta a que el también cantante le soltó el puñetazo sin más, cuando le pidió que saliera al escenario a dar los saludos finales para no retrasar más la producción.

Se ha dicho que Pablo Montero estaba posiblemente alcoholizado y en un arranque de ira le propinó ese golpe a su compañero. Sin embargo, el intérprete de ‘Mi piquito de oro’ declaró que se disculpó con el actor de obras como ‘Icebergs’, tanto en público frente a sus compañeros como en privado, pero lo cierto es que el agredido alega que lo que realmente hizo fue amenazarlo.

Al final, Enrique Madrid terminó despedido luego de que el productor de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Omar Suárez, respaldara a Pablo Montero. El actor ya ha procedido legalmente contra sus excolegas, por despido injustificado y agresiones, respectivamente.

Lis Vega en ‘Perfume de Gardenia’ / Instagram: @perfumedegardeniateatro

¿Qué dijo Lis Vega sobre Pablo Montero?

La actriz conocida por ‘Santa diabla’ o ‘Amorcito corazón’, quien participa en la obra ‘Perfume de Gardenia’’ en la que Pablo Montero golpeó a Enrique Madrid, recientemente fue cuestionada al respecto del incidente, pues ella había compartido escenario con los involucrados hasta ese momento.

Aunque Lis Vega procuró mantenerse neutral y alegó que ella no fue testigo, pues estaba en el escenario en ese momento, admitió que está totalmente contra la violencia y nunca la va a apoyar:

''Es triste. Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Yo nunca voy a apoyar a la violencia. Un ser humano no tiene el derecho de golpear ni agredir a nadie. Olvídate que sea Pablo Montero, o sea, estoy totalmente en contra de la violencia y de la gente que apoya la violencia’’. Sin embargo, también declaró que no es nadie para juzgar.

La artista fue cuestionada por el miedo que otros colegas pueden tener a expresarse al respecto, pues podrían perder su trabajo, a lo que ella respondió que sólo podía hablar por sí misma y en su caso no tiene miedo y es totalmente transparente.

Cabe recordar que el año pasado Lis Vega tuvo roces con el productor de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Omar Suárez, y fue despedida, solo para ser reintegrada poco después. Quizá por eso ha decidido mantenerse medianamente al margen para no involucrar su trabajo.

