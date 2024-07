Lis Vega dedica palabras de agradecimiento a Niurka tras confiar en su papel en ‘Perfume de Gardenia’

En medio de la controversia de ‘Aventurera’ debido a que Juan Osorio confirmó que Irina Baeva concluirá su participación y será sustituida por otra actriz, la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’ anunció el que será su gran elenco.

Fue la tarde del jueves 4 de julio que se dio a conocer que la protagonista del musical antes mencionado será Aracely Arámbula. Después de una década fuera de los escenarios, la conocida ‘Chule’ regresará para actuar junto a Elizabeth Álvarez, Julio Camejo, Rafael Inclán, Luis de Alba, Lis Vega y David Zepeda, quien compartirá el papel del galán de la historia con William Levy.

Lis Vega fue una de las más emocionadas por su participación en esta obra musical, en la que dará vida a ‘Miranda’. Incluso, fue cuestionada sobre su postura respecto a las palabras de Niurka Marcos sobre su participación en el proyecto antes mencionado.

Resulta que ‘la Mujer escándalo’ respaldó la labor de Lis como vedette, así como le expresó su total confianza en su trabajo en ‘Perfume de Gardenia’, pese a que en el pasado existió una enemistad entre ellas debido a las fuertes comparaciones que hacían de su talento como vedettes.

“Lis es una mujer talentosa. Baila muy bonito. Ustedes han visto su trabajo. Es una gran oportunidad la que le da Omar (Suárez) en lucirse, prepararse, crecer y posicionarse nuevamente… Yo estoy hablando con honestidad, porque no todo en la vida es echar mier…”. Niurka Marcos

En este contexto, ahora es Lis Vega quien le respondió sin tapujos a su paisana.

¿Qué dijo Lis Vega sobre las palabras de Niurka Marcos acerca de su participación en ‘Perfume de Gardenia’?

A través de un encuentro con la prensa, Lis Vega fue cuestionada por la prensa sobre su opinión respecto a lo que dijo Niurka de su trabajo y ella respondió sin tapujos.

“Niurka, sí, me llegó su entrevista y quiero agradecerle, porque la verdad sus palabras me conmovieron muchísimo. Le agradezco muchísimo que ella también confíe en que voy a defender el personaje de ‘Miranda’ hasta el 100”. Lis Vega

Eso no es todo, Lis aseguró que ella también siente empatía por Niurka, ya que sufrió bullying a su llegada a México para buscar trabajo en la industria.

“Es muy duro. Me pongo en el lugar de ella (Niurka), porque cuando yo empecé aquí en México me descartaron muchísimo y me señalaron mucho, mucho bullying. Yo entiendo, muchas comparaciones, me he tenido que ganar un lugar que me costó muchísimo”, comentó Lis.

Finalmente, Vega dejó claro lo contenta que está por su papel en ‘Perfume de Gardenia’, contundente competencia de ‘Aventurera’ en la industria teatral.

Al momento, Niurka no se ha pronunciado respecto a las palabras de agradecimiento que le brindó Lis Vega con la prensa.

