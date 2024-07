Lis Vega es criticada en redes por el “irreconocible” aspecto de su rostro: “Se le pasó el bisturí"

Lis Vega, vedette, actriz y bailarina cubana, se ha consolidado en México como una de las personalidades más guapas y favoritas desde que llegó de su país natal. Sin embargo, en redes sociales fue duramente criticada por su contundente cambio de aspecto.

Recientemente, Vega ha aparecido públicamente dando entrevistas a la prensa debido a la polémica que ha generado la participación de Irina Baeva en ‘Aventurera’. En esta ocasión, sus fans en redes sociales apuntaron que se ve completamente irreconocible tras sus encuentros con la prensa.

Lis Vega e Irina Baeva como 'Aventurera'.

Lis Vega sorprende a usuarios en redes por su aspecto irreconocible

Las declaraciones de la vedette no han pasado desapercibidas para nadie, dado que defendió su trabajo como ‘Elena Tejero’ y habló un poco sobre la participación de la actriz rusa en esta puesta en escena. Sin embargo, no solo sus palabras llamaron la atención, sino también su apariencia.

En redes, internautas destacaron que Lis era una de las mujeres más bellas de la industria. No obstante, actualmente, su rostro denota un aspecto “verdaderamente diferente”.

Lis Vega

/ Liliana Carpio



En la publicación en la que la actriz cubana habla respecto a todo lo que se dice de ‘Aventurera’, la cual fue difundida en Tiktok, usuarios aprovecharon para comentar que Vega se ve “muy cambiada”, “tiene la cara hinchada”, “abusa de hilos tensores”, “botox”, entre otros señalamientos.

“Es Lis Vega, pero su cara no es la misma”, “Tan bonita cara que tenía Lis”, “Se le está cayendo la cara”, “Se le pasó el bisturí a la Lis”, “Ya no hay que usar tanto bótox”, “Dios mío qué le pasó a esta mujer Ya no se parece, increíble cómo las arruinan las cirugías”, “Tan bonita que Lis estaba naturalmente”, “Qué cara tan hinchada, qué le pasó", fueron algunos comentarios.

Este fue el video críticado de Lis Vega:

¿Lis Vega responde a las críticas por su cambio físico?

Esta no es la primera vez que Lis se ha visto envuelta en críticas por su aspecto físico. El año pasado, Niurka Marcos dio mucho de qué hablar luego de que se lanzó contundentemente contra el físico de la actriz. La vedette aseguró que su paisana abusó de las cirugías estéticas, al grado de “parecer payasito”.

Lis no se quedó callada y respondió de manera contundente a esta polémica situación.

Niurka arremetió contra el físico de Lis Vega.

“Las personas que me conocieron anteriormente y que me han visto anteriormente van a tener que volverme a conocer, porque estoy en constante evolución, porque esa persona de la que siempre hablan no tiene nada que ver conmigo. No sé de quién están hablando. No me engancho, porque de mí no es”, confesó.

Sin embargo, en este momento, la vedette no se ha pronunciado respecto a lo que la gente dice en redes sociales de su nuevo rostro.