Lis Vega responde contundentemente a Niurka tras llamarla “payasito” por su abuso a las cirugías estéticas

Hace unos meses, Niurka Marcos dio mucho de qué hablar luego de que se lanzó contundentemente contra el físico de Lis Vega. La vedette aseguró que su paisana abusó de las cirugías estéticas, al grado de “parecer payasito”.

“Ella era muy linda, no m4m3s… En esa se ve bien. Hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito”, dijo Niurka en Es en serio, programa de Multimedios.

Niurka Marcos. / Clasos

Te puede interesar: Niurka critica a Lis Vega por su presunto abuso de las cirugías plásticas: “Parece payasito”

Lis Vega responde a las críticas de Niurka

Desde entonces, Lis Vega no había dado respuesta a las polémicas declaraciones de Marcos. Sin embargo, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a la también vedette sobre esta controversial situación.

“Yo a Niurka siempre le he mandado bendiciones. Es un tema que hay que preguntarle a ella, no a mí. Yo sigo enfocada en lo mío. Yo soy blindada de muchas cosas negativas. Parece que estoy oyendo hace 30 años y dices, chale, otra vez”. Lis Vega

Agregó: “Las personas que me conocieron anteriormente y que me han visto anteriormente van a tener que volverme a conocer, porque estoy en constante evolución, porque esa persona de la que siempre hablan no tiene nada que ver conmigo. No sé de quién están hablando. No me engancho porque de mí no es”.

Liz Vega

/ Liliana Carpio



Así lo dijo Lis Vega:

Además, Vega subrayó que ha aprendido a valorarse a tal grado que las críticas ya no son relevantes para ella, por lo que reiteró su admiración por Niurka, pese a su opinión por su físico.

“Uno ha llorado tanto y ha pasado por tantas cosas que creo que tiene un valor tan grande como para que alguien tenga el poder y las herramientas de tus tristezas y tus alegrías. Ella no tiene y nunca ha tenido ese poder y lo único que ha tenido de mi parte es admiración”. Lis Vega

Por su parte, Niurka, la llamada ‘mujer escándalo’ aún no se ha pronunciado a estas declaraciones.