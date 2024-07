Sergio Mayer Mori y Natália Subtil vuelven a tener roces; ella asegura que él es “mitómano”

Durante varios años, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil estuvieron enfrascados en una guerra de dimes y diretes por el tema de la hija que tienen en común. La actriz siempre aseguró que el joven no se hacía responsable de la menor.

No fue hasta septiembre del 2023 que ambos declararon haber arreglado sus diferencias, sin necesidad de llegar a la vía legal: “Es el padre de mi hija. Toda la vida vamos a estar asociados y el chiste es encontrar lo positivo para hacerla feliz. No llegamos a lo legal. Yo resolví estar en paz”, comentó Natália a ‘Sale el sol’ en su momento.

Incluso, a mediados de junio, el actor expresó su deseo de que la relación con Natalia mejorara cada día, principalmente por el bien de su hija.

Sin embargo, tal parece que las cosas cambiaron y las celebridades regresaron a su batalla mediática, en la que ella sigue sosteniendo que él es un “mal padre”.

Sergio Mayer Mori revela que volvieron los problemas con su ex

El protagonista de la nueva versión de ‘Rebelde’ señaló que él y la actual participante de ‘MasterChef Celebrity’ tienen formas muy “distintas de pensar”. No obstante, siempre buscará el bienestar de su pequeña.

“Tenemos muchas opiniones diferentes. Pensamos diferente. Somos personas muy diferentes Natalia y yo, y pues, por eso ella actúa como actúa y yo también actúo como actúo, y tenemos discusiones en cuanto a qué es lo mejor para Mila”, indicó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, mencionó que está en la mejor disposición para arreglar cualquier problema con su expareja: “Como les menciono, yo estoy en la misma postura de que yo estoy ahí para mi hija”, expresó.

El también cantante contó que no pudo ir al festival escolar por el Día del padre de su hija por culpa de Natália, ya que, aparentemente, ella le quitó su medio de transporte.

“Sí (no fui), porque no sé si se acuerdan de que lo tiene ella, mi coche. Es ridículo que yo no vaya a ir. Es ridículo. Siempre estoy ahí para mi hija. Para mí, la prioridad más grande es que Mila esté cerca de sus papás, ambos, y que ella no tenga por qué tener este tipo de comentarios creciendo”. Sergio Mayer Mori

Natália Subtil afirma que Sergio Mayer Mori es un “mitómano”

Tras las declaraciones del joven, Natália Subtil usó sus redes sociales para asegurar que su expareja no solo es mal padre, sino un mentiroso, pues no habría asistido al evento de su hija por decisión propia.

“Qué triste debe de ser una persona mitómana. ¿Desde cuándo mi coche es tu coche? No fuiste al festival, porque no quisiste y punto. Nuestra diferencia es que hablo con la verdad, independientemente de que agrade el público o no. Tú no ayudas en nada a tu hija”, señaló.

Hasta el momento, el hijo de Bárbara Mori no se ha pronunciado ante lo dicho por la celebridad brasileña.

