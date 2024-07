Querido presentador de Univisión da el “sí" a su novio en lujosa boda ¡Que vivan los novios!

Este fin de semana el presentador y periodista de Univisión, Roger Borges, y su novio Eric Bordenave se dieron el “sí, acepto” en una emotiva ceremonia.

Luego de 12 años juntos y una relación a distancia, la pareja decidió unir sus vidas en una lujosa fiesta en el paraíso de Sorrento, Italia.

Frente a toda su familia, así como amigos del medio, fue el que el comunicador se unió en matrimonio con su pareja.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Borges compartió todos los detalles de este mágico día en Italia. Compartió cómo fue el momento de su unión, las mesas de los invitados y el gran baile de la fiesta. ¡Puro gozo!

“Día de la boda”, se lee en la publicación.

Así lo dijo Roger:

Como era natural, sus compañeros de programa ‘Primer impacto’, Pamela Silva, Borja Voces y Jackie Guerrido no se pudieron perder esta gran celebración.

En las imágenes se puede ver a la pareja más que feliz compartiendo con sus seres queridos.

Por su parte, en el programa de Univisión antes mencionado se les dedicó un reportaje en el que ambos hablaron de su historia de amor de 12 años.

Los dos aseguraron que no fue nada fácil poder sostener su relación, dado que sufrieron complicaciones por la distancia en la pandemia. No obstante, su perseverancia derivó al mejor desenlace, estar juntos de por vida. ¡Enhorabuena!

“Nunca pensé que para mí casarse iba a ser una opción... Me he sorprendido. No solo que mis padres nos están apoyando, sino que nos están celebrando... Eso me llena de alegría… Es la ilusión que nunca me atreví a tener”, dijo para ‘Primer impacto’.

Así lo dijo Roger Borjes:

¿Quién es Roger Borjes?

Roger Borjes es un periodista y colaborador de ‘Primer impacto’ en Univisión desde hace 2 años. Se ha destacado por su habilidad para narrar cualquier historia, ya sea de entretenimiento o de eventos noticiosos.

¡Enhorabuena por la pareja!