Pepillo hace un ‘epic fail’ y comparte imagen que definitivamente no era para Instagram, usuarios reaccionan

En redes sociales, es común ver que los famosos comparten y presumir momentos de su vida personal y profesional. Sin embargo, como cualquier ser humano, las celebridades también cometen errores y los cibernautas no perdonan.

Esta mañana, Pepillo Origel hizo lo que algunos han calificado como un ‘epic fail’, pues compartió en Instagram, muy probablemente por error, una imagen de una transferencia bancaria que hizo. A su publicación usuarios han reaccionado.

Pepillo Origel compartió foto equivocada en redes ¿error?

Recordemos que cuando se realiza una transferencia bancaria desde el celular, aparecen los botones de compartir, y seguramente el conductor habría presionado, por error, compartir en Instagram.

El comprobante compartido por el famoso revela que le mandó mil pesitos a un sujeto de nombre Gregorio.

Este detalle no pasó inadvertido por los fans del conductor, quienes se rieron de lo que sería un error y le avisaron de inmediato al famoso que había compartido una foto equivocada.

Pepillo comparte la transferencia bancaria por error / Instagram: @juanjoseorigel

Internautas reaccionan a la publicación de Pepillo Origel

Las risas no faltaron, y los internautas ya dejaron divertidos comentarios en la publicación. Algunos de los comentarios fueron:

“Pepillo, ya estás como mi abuelito, subiendo por error la foto de la transferencia jajajajaja”.

“Mis papás ponen cosas así en los estados de Whatsapp jajajajajjaja”.

“Pepillo, te paso mi cuenta, yo también quiero!!”.

“Pepillo, pusiste la foto que no era”.

“Que alguien le diga a Pepillo que se equivocó”.

“No te juzgo, porque fácilmente también he sido víctima del ‘compartir siempre’ y ya se va en automático”.

Al momento, parece ser que el conductor no se ha dado cuenta o ha decidido dejar el post, pues no ha reaccionado a los comentarios de sus seguidores ni ha borrado la publicación. ¿Será que no fue un error?

Pepillo Origel sorprende a Martha Figueroa / YouTube

