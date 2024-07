Juan Osorio denuncia que le sembraron sustancias en el estreno de Aventurera para que recayera en adicciones

El productor Juan Osorio reveló un turbio episodio que vivió durante el estreno su obra, ‘Aventurera’, donde asegura que alguien intentó sabotearlo al sembrar sustancias nocivas en su saco.

El incidente ocurrió el pasado 20 de junio durante la primera función de ‘Aventurera’. En el ‘Mitangrit’ con Horacio Villalobos, Osorio compartió indignado cómo descubrió un sobre de coc4ína dentro de su saco en el día tan importante para él.

“Estábamos la prensa, la gente, y yo de repente traía un saco con un pañuelo y siento que me ponen algo y yo digo: ‘es una tarjeta’ pasó y llego a la casa, me empiezo a quitar el saco”, comenzó a contar.

Por si fuera poco, su novia Daniela también se dio cuenta y le preguntó qué era lo que tenía en el saco, así que reafirmó qué era la sustancia blanca. “Estaba conmigo Dany, mi mujer, y veo un sobre con una estrella dorada ahí pegada y todo le digo: ‘Lee, seguramente alguien me dio un recado’. Cuando lo abre y veo la sustancia, le digo: ’No la abras. Déjala ahí’. Se espanta ella y dice: ‘¿Qué es?’ Le dije: ‘Es dr0ga’, ella no sabe nada de eso”, continuó.

¿Quién quiso sabotear a Juan Osorio?

Recordemos que el productor ha luchado en el pasado contra adicciones al alcohol y a la coc4ína, pero lleva ya 20 años en recuperación. Este intento de sabotaje no solo lo hizo sentir vulnerable, sino que también reafirmó su deseo por mantenerse firme en su camino de sobriedad, según expresó al descubrir la sustancia después de años sin consumirla.

Aunque no dijo el nombre de la persona que le sembró esto, sí dijo que es alguien que sin duda alguna quiere perjudicarlo y verlo fracasado: “Cuando yo estaba en actividad siempre quise hacer lo que hice ese día: agarrar el sobre, abrir el lavabo, y ver cómo se caía, tirarlo. Nunca lo pude hacer. Ese día lo hice y me sentí muy contento y muy emocionado porque entonces es cuando te das cuenta que ha valido la pena estos 20 años de lucha y no sé quién lo hizo ni por qué lo haya hecho. Lo más importante es que yo encontré la fortaleza para saber que hoy no me dobla ni una gota de dr0g4 ni de alcohol”.

Horacio le dijo que esto fue como una prueba de la vida para sacar a la luz esa fortaleza. Juan dijo que cuando estaba en recuperación se presentaban oportunidades y recaía, por lo que esto que sucedió es un gran logro para él, demostrando que no piensa romper su sobriedad.

El productor se mostró incómodo por lo que le dejaron en el saco / Instagram: juanosorio.oficial / Archivo

“Qué lástima que haya personas que actúan de esa manera. Quien haya sido, esta persona es la que va a tocar fondo, no yo”, indicó.

Se desconoce si el productor denunciará ante las autoridades este hecho.

