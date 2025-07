¡Pepillo Origel rompe el silencio! Así fue su inesperado reencuentro con Pati Chapoy ¿vuelve a Ventaneando?

En medio de los preparativos rumbo al 30 aniversario de Ventaneando, el periodista Juan José Origel, más conocido como “Pepillo”, se reencontró con una figura clave de su pasado profesional: Pati Chapoy.

La reunión ocurrió el pasado mes de abril en Tepotzotlán y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fans del programa. Aunque la reunión fue amistosa y sin cámaras de por medio, los rumores sobre un posible regreso de Origel al emblemático programa de espectáculos no tardaron en surgir.

¿Juan José Origel regresará a Ventaneando tras su reencuentro con Pati Chapoy?

En el mismo reencuentro también estuvo presente Martha Figueroa, con quien actualmente conduce el programa Con Permiso. Sin embargo, antes de su exitoso canal, Martha y Juan José Origel compartieron pantalla con Pati Chapoy durante los primeros años de Ventaneando. La nostalgia no se hizo esperar, y en redes sociales comenzaron a circular especulaciones sobre un posible regreso del periodista al programa, justo cuando se aproxima su aniversario número 30.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Origel habló abiertamente sobre la posibilidad de volver a aparecer en el programa. Aunque descartó regresar como conductor, no cerró por completo la puerta a una participación especial. “Mira, yo quiero mucho a Pati y fui muy feliz con ella, pero quien me invite a trabajar a donde sea, no voy ya. Yo le agradecería muchísimo, pero no. ”, aclaró de forma tajante.

Aun así, confesó que estaría encantado de asistir al festejo de los 30 años como invitado especial, si así se lo solicita Chapoy.

Pati Chapoy, Pepillo Origel y Martha Figueroa / Redes sociales

¿Cuál fue la propuesta que le hizo Pati Chapoy a Pepillo Origel?

Pepillo Origel compartió que en la charla que sostuvo con Pati Chapoy, esta le mencionó directamente los preparativos para el 30 aniversario del programa que revolucionó la televisión de espectáculos en México. Fue entonces cuando ella le propuso sumarse como invitado especial a la celebración.

“El día que estuvimos platicando me dijo: ‘En enero se cumplen los 30 años de Ventaneando, hay que hacer algo’. Entonces, que me invitaba… Si me invita, con mucho gusto voy. Ahí estaré, celebrando esa época tan bonita que tuvimos” Pepillo Origel

Estas declaraciones bastaron para que las redes se llenaran de nostalgia y deseos por ver a los fundadores de Ventaneando reunidos de nuevo, al menos por una vez más en pantalla. Aunque Origel insiste en que su ciclo laboral está cerrado, su presencia simbólica en un momento tan especial podría ser un regalo para los fans de toda la vida.

¿Por qué Origel no quiere volver a trabajar en la televisión?

A sus 76 años, Pepillo Origel ha dejado claro que su prioridad ya no es la televisión, sino el descanso y su vida personal. El periodista confesó que actualmente solo está cumpliendo con compromisos que ya tenía pactados, pero una vez que finalicen, se retirará completamente.

Pepillo Origel “Yo ya no voy a trabajar, yo ya nada más estoy cumpliendo con el contrato que les dije hasta dónde. Ya no digo cuándo me voy porque me voy y no me he ido, y la gente dice ‘ah, ya no te creo’”

Sus declaraciones aunque llenas de humor, dejan ver que el periodista quiere cerrar su carrera en sus propios términos. No busca un regreso estelar, sino una despedida tranquila, lejos del ruido mediático y los reflectores.

¿Cuándo y cómo será el aniversario 30 de Ventaneando y qué famosos podrían regresar?

El programa Ventaneando, creado y liderado por Pati Chapoy desde 1996, se prepara para celebrar su aniversario número 30 en enero de 2026. Aunque TV Azteca aún no ha dado detalles oficiales, se espera que sea un evento especial que reúna a antiguos colaboradores, reporteros y conductores que fueron clave en el éxito del formato.

La posibilidad de ver nuevamente juntos a figuras como Pepillo Origel, Martha Figueroa, Pedro Sola o Mónica Garza ha generado emoción entre los seguidores del programa.

Ventaneando no solo marcó un antes y un después en la forma de hacer periodismo de espectáculos en México, sino que se convirtió en una escuela de formación para comunicadores y un fenómeno televisivo que, a tres décadas de su creación, sigue dando de qué hablar.