Conductora de “Ventaneando” revela que su padre lucha por su vida en terapia intensiva: “El dolor más grande”

La periodista y conductora Linet Puente, una de las caras más reconocidas y queridas de ‘Ventaneando’, generó preocupación entre los seguidores del programa al no aparecer en las recientes transmisiones de ‘Ventaneando’.

La repentina ausencia de Linet Puente en el programa de espectáculos despertó inquietud en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con la conductora y por qué no se le había visto en los últimos días.

Algunos usuarios especularon que la famosa no habría podido asistir por algún problema de salud. Por esta razón, le cuestionaron directamente cuál serían los motivos de su ausencia en el programa de espectáculos.

Ante las especulaciones sobre un problema en su salud, Linet Puente aclaró los motivos de su ausencia en ‘Ventaneando’. La famosa compartió en sus redes que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal, pero no profundizó en detalles.

“Gracias a todas las personas que me han escrito para preguntar por mí y por qué he estado desaparecida por aquí. Estoy pasando por un momento familiar, personal muy difícil... Los leo y de verdad agradezco sus muestras de afecto”, escribió la conductora en una historia.

Linet Puente se ausenta en “Ventaneando” porque su padre está grave. / Captura de pantalla

Linet Puente rompe el silencio y revela el motivo de su ausencia en “Ventaneando”

Luego de varios días de ausencia en el programa de espectáculos “Ventaneando”, la periodista y conductora Linet Puente finalmente compartió con sus seguidores la difícil razón que la mantiene alejada de la televisión. A través de una emotiva historia en Instagram, Linet reveló que su padre atraviesa un delicado estado de salud y actualmente se encuentra en terapia intensiva, luchando por su vida.

“Han sido días muy difíciles en donde he enfrentado el dolor más grande de mi corazón de ver a mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte” Linet Puente

En su mensaje, también expresó un sincero agradecimiento a quienes le han brindado apoyo durante estos momentos tan dolorosos: “Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí”.

Linet reconoció que no ha tenido la fortaleza emocional para mantenerse activa en redes sociales, motivo por el cual ha estado en silencio los últimos días: “Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho, pero aquí estoy. De corazón, gracias”.

Linet Puente revela que su padre se encuentra grave en terapia intensiva / Instagram: @linetpuente

¿Qué le pasó al papá de Linet Puente?

Aunque la periodista no reveló detalles sobre el padecimiento que afecta a su padre, sí dejó claro que su estado es grave y que permanece internado en terapia intensiva. La incertidumbre y el temor ante este panorama han afectado profundamente a la presentadora, quien se ha refugiado en su círculo más cercano mientras atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

Hasta el momento, ni Linet ni la producción de “Ventaneando” han confirmado cuándo podría reincorporarse al programa, pues su prioridad es acompañar a su padre y a su familia en esta compleja etapa.

