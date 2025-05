Conductora de Ventaneando fue atendida de emergencia en plena transmisión; este es su estado de salud

Momentos de tensión se vivieron durante la más reciente emisión en vivo del programa ‘Ventaneando’, luego de que su conductora, Linet Puente, sufriera una crisis de salud que requirió atención médica inmediata en pleno foro.

A través de las redes sociales del programa, se informó que la presentadora experimentó síntomas de malestar, motivo por el cual el equipo de paramédicos de la empresa acudió para auxiliarla antes de salir al aire.

Linet Puente está soltera / Instagram

Mira: A Linet Puente le interesó su nuevo compañero, pero se entera en vivo que es casado

¿Qué le pasó a Linet Puente en Ventaneando este 30 de mayo de 2025?

El incidente de Linet Puente ocurrió la tarde del jueves 30 de mayo, justo antes de iniciar la transmisión, y quedó documentado en un video compartido en la cuenta oficial de Instagram del programa.

“El día de hoy en el foro @linetpuente tuvo unos ligeros temas con su presión y acudió al equipo médico para checar que todo estuviera bien”. Ventaneando

La publicación fue acompañada por un video en el que se aprecia cómo la conductora es valorada por personal médico en pleno foro del programa.

En las imágenes se puede ver a un paramédico tomándole la presión, mientras ella describe lo que estaba sintiendo en ese momento: “Me siento nauseabunda, mareada y tengo dolor de cabeza”.

A pesar de la incomodidad física y el diagnóstico inicial fue hipertensión, Linet decidió mantenerse en el programa y continuar con su participación habitual. Sin embargo, el hecho encendió las alertas entre sus seguidores, quienes recordaron que no es la primera vez que enfrenta complicaciones médicas relacionadas con su presión arterial.

Lee: Daniel Bisogno: Linet Puente responde a cuestionamientos de la salud del conductor, “Se ha deshumanizado”

¿Desde cuándo tiene problemas de salud Linet Puente?

Lo que sucedió en el programa no fue un caso aislado. A principios de mayo, Linet Puente apareció usando un monitor cardiaco en vivo, como parte de un estudio médico que le fue solicitado tras presentar episodios frecuentes de baja presión arterial.

En esa ocasión, la propia conductora explicó los motivos detrás del aparato: “Este aparatito lo que hace es medir la frecuencia cardiaca, checar cómo están las cuestiones del corazón. Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión, a cada rato tenemos que estar llamando a la gente de aquí (paramédicos) para que me ayuden a tomar la presión y sí la he tenido bastante baja”, relató con sinceridad.

Los síntomas constantes y la recurrencia de estos episodios han llevado a que se realice varios exámenes médicos. Aparentemente, aún no hay un diagnóstico definitivo, pero Linet ha sido muy abierta sobre lo que ha atravesado en los últimos meses, reconociendo que su salud no ha sido la mejor.

Así apareció Linet Puente hace tres semanas:

Mira: ¡Se pelearon! Pedro Sola y Linet Puente en vivo en Ventaneando; ¿qué pasó?

¿Cuál es el estado actual de Linet Puente este 30 de mayo de 2025?

Tras el episodio en el foro de ‘Ventaneando’, Linet Puente permaneció en el programa como si nada hubiera pasado.

La periodista ha dejado claro que sigue bajo supervisión médica y que está comprometida con descubrir el origen de sus malestares para poder tratarlos adecuadamente.