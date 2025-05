Conductora de Ventaneando aparece con monitor cardíaco tras alarmantes síntomas: “Me quedé sin habla”

La conductora de ‘Ventaneando’, Linet Puente, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de aparecer en redes sociales conectada a un monitor cardíaco. La imagen generó dudas e inquietud sobre su estado de salud, por lo que la periodista decidió hablar abiertamente sobre el motivo detrás del dispositivo.

Linet Puente revela problemas de presión arterial

A través de sus historias de Instagram, Linet explicó que se trata de un estudio médico llamado holter, indicado por su doctor tras varios episodios preocupantes relacionados con la presión arterial baja.

“Es un holter y entiendo que me ayuda a monitorear mi frecuencia cardíaca, estoy llena de cables, porque, como les he contado, he padecido de la presión arterial baja y hace poco tuve un episodio que, platicando con este hermoso, como que se me fue la onda y no pude hablar bien y me han estado haciendo algunos muchos estudios para descartar ciertas cosas”.

“Ya me hicieron una resonancia magnética, y estudios de laboratorio y me salen altas algunas cosas, ahorita me pusieron esto que dura 24 horas monitoreando mi frecuencia cardíaca”, expresó en sus historias de Instagram. Además, compartió que el dispositivo lo usó incluso mientras dormía: “Hoy me dormí con ello y me lo quitan en la tarde”.

Linet Puente aparece en ‘Ventaneando’ con un holter tras síntomas preocupantes. / Captura de pantalla

Linet Puente revela alarmante episodio de salud que la llevó al doctor

Durante su intervención en el programa Ventaneando, la conductora profundizó en lo ocurrido y reveló el momento que más la asustó: un episodio mientras bañaba a su hijo, en el que no pudo hablar a pesar de tener las palabras claras en su mente.

“Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja mucho la presión y a cada rato hemos tenido que llamar a la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión y sí la he tenido bastante baja. Hace poco tuve un episodio, estaba bañando a mi hijo y se me fue la onda, no pude hablar digamos que no bajó el agua del tinaco, yo tenía muy claro lo que quería decirle pero no podía hablar”. Linet Puente

La querida periodista de espectáculos señaló su preocupación ante esta situación:

“Me preocupó, fui a ver al neurólogo, y de ahí me hizo una resonancia magnética, de ahí unos estudios de laboratorio, de ahí un electrocardiograma y el holter”. Linet Puente

Finalmente, señaló que aún no sabe a ciencia cierta qué tiene:

“Estoy en proceso, de saber qué tengo, ya les contaré porque así como ventaneamos la vida de los famosos, también les contamos de la nuestra. Gracias por su preocupación. Todo bien”.

¿Qué es un holter y por qué se lo colocaron a Linet Puente?

Según Mayo Clinic, un holter es un dispositivo médico portátil que sirve para registrar la actividad eléctrica del corazón durante un periodo de 24 a 48 horas, o incluso más, dependiendo del caso.

A diferencia del electrocardiograma convencional, que solo capta unos segundos del ritmo cardíaco, el holter permite monitorear de forma continua el comportamiento del corazón mientras el paciente realiza sus actividades cotidianas.

En el caso de Linet Puente, este aparato fue recomendado por su médico luego de experimentar varios episodios relacionados con presión arterial baja y síntomas neurológicos que generaron preocupación.

