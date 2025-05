Pepillo Origel desmiente a Pedro Sola sobre historia de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno ha desatado múltiples versiones sobre sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Mientras algunos, como Pedro Sola, aseguran haber sido pieza clave en su llegada a ‘Ventaneando’. Otros como Juan José Origel desmienten esa historia por completo.

Pedro Sola asegura que él lo presentó a Pati Chapoy

Según relató Pedro Sola, su primer encuentro con Daniel Bisogno ocurrió en la radio. En ese contexto, el conductor e habría pedido que lo llevara a conocer a Pati Chapoy.

Pedro accedió, lo llevó al foro de ‘Ventaneando’ y, tras hablar con la titular del programa, ella aceptó recibirlo aunque solo tuviera cinco minutos disponibles. Sin embargo, esos minutos bastaron: “Decidió darle trabajo en la empresa”, según recordó Sola.

Pepillo Origel desmiente a Pedro Sola sobre cómo entró Daniel Bisogno a ‘Ventaneando¿

Pero la versión de Pedro fue desmentida sin rodeos por Juan José Origel durante una charla con Maca Carriedo en su canal de YouTube.

“Muchos se andaban peleando la paternidad de Daniel Bisogno ahora que murió. Creo que habían dicho que era Pedrito el que lo llevó a ‘Ventaneando’”, comentó Maca.

Pepillo respondió contundente:

“Pedrito ni lo conocía, que no se haga pende... Pedro era de los que trabajaba, de esos que se ponen hule en las mangas. Así trabajaba él”. Juan José Origel ‘Pepillo’

Maca respondió: “Contador”, a lo que Juan José añadió: “Es mi amigo y lo quiero mucho”, dijo sobre Pedro Sola, con quien contó se llevaba muy bien desde que estuvieron juntos en ‘Ventaneando’.

¿Quién le dio su primer trabajo a Daniel Bisogno?

Pepillo sostuvo que fue él quien realmente le dio su primera oportunidad en el medio, cuando trabajaban en radio. Según explicó, fue gracias a una recomendación de Angélica Ortiz, madre de Angélica María, y tía de Daniel Bisogno:

“Don Mario Vázquez Raña me llevó al radio y ahí tenía que meter cosas de sociales y de espectáculos. Ahí yo le di el primer trabajo a Daniel Bisogno porque la mamá de Angélica María, Angélica Ortiz, me habló y me dijo: ‘Fíjate que tengo un sobrino, Daniel Bisogno, que quiere trabajar en radio (...) ¿No le puedes dar trabajo?’”

Pepillo Origel afirma que ahí comenzó todo: “Entró conmig. Ahí empezó”.

Pepillo revela que él le dio su primera oportunidad a Daniel Bisogno. / Instagram: @juanjoseorigel

¿Cómo se llevaban Pepillo y Daniel Bisogno?

Sobre su vínculo con Daniel Bisogno, Pepillo fue honesto: “No te voy a decir que éramos amigos. No tenía su teléfono, ni él tuvo el mío, pero sí me dio mucha tristeza que se murió, sobre todo por su niña, porque para él haber sido papá después de tanta trifulca... la amaba a la niña”.

También recordó que hubo un momento en que limaron asperezas:

“En una ocasión hice una cena donde fue Pati con Álvaro, su marido, Pedro, Daniel y Atala. Ahí hicimos las paces”, contó.

Daniel Bisogno exparejas / Archivo TVNotas

¿Por qué Pepillo salió de ‘Ventaneando’?

Finalmente, Pepillo relató que su salida de ‘Ventaneando’ fue conflictiva y dolorosa. Según él, la razón principal fue su decisión de abandonar el programa para incorporarse a Televisa, lo cual no fue bien recibido por sus entonces compañeros ni por la producción del programa.

“Como me salí de Ventaneando, me hacían pomada (...) Me decían la ‘chacha’, para empezar (...) Salí muy mal, pero todo pasa y tienes que saber perdonar”, expresó.

