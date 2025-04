¿Pepillo Origel y Martha Figueroa regresan a ‘Ventaneando’? Pati Chapoy asegura: “Todos pueden estar”

Hace algunos días, el mundo de la farándula quedó sorprendido ante el reencuentro de Pati Chapoy, Pepillo Origel y Martha Figueroa, quienes formaron parte del elenco original de ‘Ventaneando’.

A través de redes sociales, se viralizó una imagen de los tres juntos, algo que dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues los presentadores han protagonizado varios conflictos en el pasado, por lo que la reunión parecía casi imposible.

En tanto que Pati no solo expresó sentirse contenta de haberse reencontrado con sus colegas después de varias décadas, también dejó ver que Pepillo y Martha podrían regresar a programa por una poderosa razón.

¿Por qué Pati Chapoy, Pepillo Origel y Martha Figueroa se reencontraron?

Durante una reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy contó que el reencuentro con Martha Figueroa y Pepillo Origel se dio en la boda de un amigo en común.

La presentadora enfatizó que verlos fue inesperado, pero que, pese a las diferencias del pasado, le dio mucho gusto verlos, pues los tres pudieron recordar videos tiempos e incluso hacer chistes sobre Pedro Sola.

“Vamos llegando mi marido y yo, y lo primero que me encuentro fue Juan José Origel. Lo primero que me preguntó fue ‘¿por qué no trajiste a Pedro?’. Le dije, ‘es que no fue invitado’ y me dice ‘no, es que seguramente no tiene traje’. Rápidamente, llega Martha Figueroa”, expresó.

Pati echó por tierra los rumores sobre una mala relación con Figueroa y relató: “Nos estuvimos abrazando, platicamos largo. Me presentó al hijo. Cuando llegamos a TV Azteca, el niño ya había nacido”

¿Pepillo Origel y Martha Figueroa regresan a ‘Ventaneando’?

La también periodista reveló que el propio Origel le pidió regresar a ‘Ventaneando’ para el aniversario número 30 del programa, que se celebrará a inicios del 2026.

Aunque no mencionó si Martha también quiere festejar esta fecha, aseguró que todos pueden estar presentes.

Pati Chapoy “Juan José me dijo ‘no se te olvide invitarme, que yo quiero estar ese día’. Yo le dije ‘por supuesto que sí’. Si Martha quiere estar y si Atala quiere estar, también. Todos los que han pasado por ‘Ventaneando’ pueden estar”

Para finalizar con el tema, Chapoy reiteró que se la había pasado “muy bien” con sus excompañeros.

¿Por qué Martha Figueroa y Pati Chapoy estaban peleadas?

Hace algunos años, Martha Figueroa sostuvo que, si bien le deseaba todo lo mejor, Pati no era alguien de su agrado: “Si la veo, le digo ‘cómo estás, qué bueno, órale, sale, cuídate’. De que no la quiero, no la quiero”

Asimismo, afirmó que jamás le perdonaría su indiferencia tras salir de ‘Ventaneando’, así como todas las malas experiencias que le habría hecho pasar durante su estancia en el programa.

En aquel entonces, Chapoy simplemente la tachó de “amargada” por seguir hablando mal de ella: “En realidad no sé (por qué me tiene rencor), no tengo la menor idea. Cuando se cansa de hablar de mí, hablan de Daniel o de Pedro mal, porque no lo hacen bien. No sé si es su nivel de amargura”, indicó.

Pese a las declaraciones del pasado, todo apunta a que Martha y Pati ya limaron asperezas, lo que permite tener una relación cordial.

