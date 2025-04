Martha Figueroa y Pati Chapoy reaparecen juntas tras años de tensión: ¿ya limaron asperezas?

El reencuentro entre tres de los personajes más emblemáticos del periodismo de espectáculos causó revuelo en redes sociales. Martha Figueroa, Pati Chapoy y Juan José ‘Pepillo’ Origel, quienes formaron parte del elenco original de Ventaneando, aparecieron juntos en una imagen que rápidamente se volvió viral. ¿La razón? El trío no había sido visto junto en décadas y, por si fuera poco, existía un historial de problemas, roces, dimes y diretes que mantenía a más de uno convencido de que jamás volverían a convivir.

Todo ocurrió durante una boda en Tepoztlán, donde coincidieron varios rostros conocidos del medio. Fue ahí donde se capturó la imagen que desató la polémica: Martha, Pati y Pepillo sonrientes, posando juntos como si los años de enfrentamientos nunca hubieran existido.

Pati y Pepillo Origel presumieron su encuentro pero Martha Figueroa ¡ni pensarlo!

Pati Chapoy publicó la foto en sus redes sociales con un mensaje nostálgico: “Hace 29 años Juan José Origel, Martha Figueroa y Pedro Sola iniciamos Ventaneando, qué alegría reunirnos”.

Juan José Origel también compartió la imagen y agregó: “En la boda de Manolo y Miranda en Tepoztlán con Pati Chapoy y Martha Figueroa, ya casi van a ser 30 años que estuvimos en Ventaneando”.

Sin embargo, la gran ausente en redes fue Martha Figueroa lo que desató sospechas y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y mientras algunos celebraban este gran reencuentro otros cuestionaban como es que ambas periodistas se dejaban ver como si nada cuando ya se han dicho de todo.



"¿No decía Martha que odiaba a Pati?”

"¡Qué foto tan inesperada!”

"¡Los 3 fantásticos!”

“Nada más falta Pedrito y el equipo original está completo.” “Los 3 reyes de la comunicación juntos.”

“Qué buena plática deben de tener los 3.”

“No pensé que Martha y Pati estuvieran juntas en una foto.” “Aaaaaaaa, solo faltó @tiopedritosola. Sería icónico que para los 30 de Ventaneando nos regalaran un programa con los 4.” "¿No decía Marthita que odiaba a Pati?”

“La Figueroa nos demuestra que en la vida todo pasa, cosa que me alegra enormemente.”

“Nombre, la Chapoy y Marthita… sí, sí, sí, duelo de hipocresía.”

“La hipocresía de Martha, ¿no que le caía muy mal Patricia? No hubiera salido en la foto. Tú siempre honesto.”

“La Figueroa, la Figueroa… jaja, acabo de ver un video donde decía cosas feas de Patty.”

La reacción fue tan explosiva que Chapoy incluso optó por limitar los comentarios en su publicación.

¿Qué fue lo que dijo Martha Figueroa sobre Pati Chapoy en el pasado?

El reencuentro fue sorpresivo no solo por el tiempo transcurrido, sino por las declaraciones que Martha Figueroa había dado en años anteriores. En una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, la periodista no se guardó nada al hablar de su excompañera. “Si la veo, le digo ‘cómo estás, qué bueno, órale, sale, cuídate’. De que no la quiero, no la quiero”, declaró sin filtros.

Además, señaló que, a diferencia de Origel, a quien dijo adorar,, Pati Chapoy le causó daño: “Ellos me dejaron de hablar. Pedrito me dejó de hablar, pero la otra me hizo daño”.

Estas palabras reforzaron la creencia de que entre ambas había una enemistad irreconciliable. Luego con Yordi Rosado Martha recalcó que nunca la perdonaría pues tras su salida del programa de Ventaneando su carrera tomo otro curso.

Martha Figeroa “Fíjate que no y sí (la odio); o sea, no la sigo odiando y no deseo que le pase nada malo, pero sí es alguien que no quiero, porque me hizo mucho daño en su momento. No quiere decir que, porque pasaron los años, haya pasado la vida para las dos y demás, se me olvide que me la hizo pasar muy mal muchos años; entonces, esas cosas no se me olvidan. No es que esté amargada, esté loca y no suelte los rencores, no es que deba soltar para salir adelante”

Por su parte, Pati Chapoy también había hecho comentarios al respecto cuando fue cuestionada sobre por qué Martha le tenía rencor: “En realidad no sé, no tengo la menor idea. Cuando se cansa de hablar de mí, hablan de Daniel o de Pedro mal, porque no lo hacen bien. No sé si es su nivel de amargura”.

¿Cómo fue la separación del equipo original de Ventaneando?

Los tres periodistas protagonizaron una de las etapas más icónicas de Ventaneando, uno de los programas de espectáculos más longevos y polémicos de la televisión mexicana. En los años 90, formaban parte del elenco fundador, pero con el paso del tiempo las circunstancias los llevaron por caminos distintos. Juan José Origel salió del programa por una oferta en la televisora de San Ángel, mientras que Martha Figueroa fue despedida, situación que, según ella, nunca fue tan cordial como se quiso hacer ver. Los que se quedaron en el programa no dudaron en hablar mal de quienes se fueron, lo que alimentó aún más la distancia.

Aunque el encuentro puede parecer un indicio de reconciliación, ninguna de las dos ha hecho declaraciones recientes al respecto. La fotografía sonriente podría responder más a una cortesía social que a un verdadero arreglo entre ambas.