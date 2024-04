Martha Figueroa hizo muchas confesiones y anuncia su retiro de los espectáculos

En el último año, la periodista Martha Figueroa ha estado envuelta en varias polémicas, como el pleito que supuestamente tuvo con la grafóloga Maryfer Centeno. Su rivalidad con Pati Chapoy. Y su controvertida serie Divo o muerto, sobre la aparente farsa de Juan Gabriel al simular su muerte.

TVNotas tuvo oportunidad de hablar con la conductora quien, muy franca, habló de todos estos temas y otros más que nos sorprendieron.

Respecto a que la grafóloga Maryfer Centeno desacreditó su trabajo en la serie Divo o muerto, dijo: “Ella le tiró mala onda a mi serie desde un inicio. Mi jefa, Andrea Rodríguez, le dijo que eso era de una mala compañera y que me marcara. Me llamó y le dije que qué bueno quelo hacía porque me había caído muy gorda. Me pidió que la perdonara y la perdoné. Pero no le grité. No estoy loca para hacerlo.Tengo 57 años. Soy educada y lista”.

Martha Figueroa habla de su rivalidad con Pati Chapoy

Sobre el programa que investiga la muerte de Juan Gabriel, nos reveló en exclusiva: “Sí habrá una segunda temporada, pero ya en otro lado. Quieren que la continúe en otra plataforma y la voy a hacer ahí. Si en Unicable se enojan, pues que se enojen. Ni modo. Ellos no están interesados”.

Sobre su rivalidad con Pati Chapoy, nos comentó: “Me da igual (lo que diga). En 2021 me invitó a los 25 años de Ventaneando y yo estuve ahí para terminar con el enojo. Pero nada más. No la necesito y no es alguien que me interese. Es una gran periodista. Como persona, más o menos. Como amiga no me interesa. Fue mi amiga. La quise muchísimo. Ya no”.

Maryfer Centeno / Redes sociales

Yordi Rosado declaró que una vez en Ventaneando la mandaron a un campamento de gordos. Al respecto, nos dijo: “Fue horrible. Me interesaba estar en el trabajo y tuve que ir. Pero yo siempre he estado más allá del cuerpo. He sido feliz estando mega gorda, mega guapa, fea, como sea. Yo he tratado de no basarme en el envase, sino ser divertida e inteligente. Aunque sí es difícil que cada vez que la gente te ve, te pase por la báscula para bien o para mal. Me cae igual de gordo que me digan ‘qué flaca’ o ‘qué gorda’. Conmigo la gente se toma unas atribuciones. Como un día yo le dije a alguien en la tele que su vestido era horrible, ahora piensan que me pueden decir lo que se les dé la gana”.

Se quedó con una satisfacción: “Fue fantástico que, en el programa más exitoso de la televisión, pudiera estar alguien como yo. Que nunca hubiera podido estar con esos kilos encima. Rompí una barrera importante en la televisión. Ahora puede estar cualquiera. No sólo las guapas increíbles. Ahora puede estar quien sea. A lo mejor fue un poco gracias a mí”.

Pati Chapoy en Ventaneando / TVAzteca

Martha Figueroa se retira de los programas de espectáculos

Tuvo la confianza de confesar a TVNotas que está a punto de retirarse:

“De los programas de espectáculos sí. Ya puede ser en cualquier día. Puede ser antes de un año. Quiero hacer otras cosas: un libro para niños, un guion para una película, un documental”. Pati Chapoy

Por último, nos dijo que lo que más plena la tiene es el amor a su hijo Alex: “Entró al CEA de Televisa y cero le ayudé. Antes de que empiecen a decir. No se puede ayudar a nadie. Son terribles. Hizo casting. Lo pasó y ahí se quedó. Vienen cosas interesantes”, finalizó.

