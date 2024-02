Martha Figueroa vs. Pati Chapoy: ¿sus problemas comenzaron por culpa de Luis Miguel?

Sin duda alguna, Luis Miguel se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más importantes a nivel mundial. Éxitos como La incondicional, Culpable o no y Te desean lograron que se ganará el corazón del público.

Su gran popularidad lo ha acercado a grandes figuras del espectáculo, incluidas conductoras como Martha Figueroa, quien tuvo la suerte de ser una de las pocas personas que han conseguido tener una relación profesional muy cercana con él.

Así lo reveló la también periodista en una entrevista reciente con Yordi Rosado. De acuerdo con la conductora, logró conocer a Luis Miguel cuando apenas empezaba su carrera en la industria musical.

“Luis Miguel era chico, tenía 17 años, todavía lo manejaba su papá. Y me mandaban a hacer de todo, me mandaban a hacer las encuestas, de ‘los más guapos de la pantalla’, yo publicaba muchas cosas de Luis Miguel y un día me dijeron si podía ir a entrevistar a Luis Miguel”, expresó.

Martha aseguró que congenió “tan bien” con Luis Miguel que hasta su equipo laboral la invitaba a ciertas actividades y se volvió una periodista especializada en su carrera.

“Fui a su penthouse. Lo entrevisté y nos caímos muy bien. Desde ahí me empezaron a llamar, ellos me invitaban a cosas y empecé a ir a todas las cosas de Luis Miguel. Él me saludaba, muy mono. Empezamos así de ‘cómo estás, cómo estás’, tampoco fue a mi casa ni yo a la suya, pero ya fue como más cercana la relación de chamba”. Martha Figueroa

Pati Chapoy se sentía celosa

Si bien su amistad con Luis Miguel le trajo muchos momentos gratos, también fue el origen de las rencillas con Pati Chapoy. Durante la conversación, Martha Figueroa recordó que, cuando trabajaba en Ventaneando, el astro de la música prefería ser entrevistado por ella.

“Ya cuando llegué a Ventaneando, también era el ídolo Luis Miguel, él pidió que yo lo entrevistara cuando empezó a dar entrevistas y ahí empezaron también mis días de problemas con Pati porque, en lugar de ‘quiero que venga Pati’, era ‘Quiero que manden a Martha a entrevistarme’ y entonces ahí empezamos con problemas”, puntualizó.

Para finalizar, habló un poco de su convivencia con el intérprete de Sabor a mí: “Así te lo cuento rápido, pero son 35 o más de esta relación. Cuando me empezó a invitar a que lo fuera a ver cuando estaba en Ventaneando. Siempre después del concierto me invitaban a saludarlo al hotel. Siempre se quedaba platicando conmigo”, concluyó.

