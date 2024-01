Daniel Bisogno se va contra Martha Figueroa: “Se sentía Pati Chapoy”

Hace unos días, Daniel Bisogno hizo fuertes declaraciones contra Martha Figueroa, su excompañera de ‘Ventaneando’, en el pódcast ‘De lo que UNO se entera’ de Azteca UNO con Carlos Chicken.

Ahí, Bisogno fue cuestionado sobre cuál había sido el compañero que definitivamente no extrañaba en el programa de espectáculos y respondió, sin pelos en la lengua, que sin duda es Martha Figueroa.

“No extraño a Martha Figueroa, porque es muy chueca. Cae bien. Yo me llevaba con ella. Son de esas personas que luego, nada más por lucidas, por querer decir cosas, van y mienten. Por eso Martha Figueroa es mi elegida”, confesó.

Te puede interesar: Tania Rincón y su exesposo festejan el cumpleaños de su hija acompañados por sus respectivas nuevas parejas

Además, Bisogno dijo que probablemente a Martha le hubiera ido mejor en su carrera si hubiera continuado con ellos y muy a su estilo destacó que probablemente no hubiera sucedido porque Pati Chapoy no la hubiera soportado: “Sin duda (le hubiera ido mejor) nada más que no creo que Pati la hubiera aguantado”, indicó.

Según Bisogno, Martha “se sentía Pati Chapoy” y continuó: “Eso es lo que les pasa, y por eso ahora habla mal tanto de mí como de Pati, porque siempre hubiera querido ser Pati”.

Y finalizó diciendo: “Esa es la realidad. Como les pasa a varias”.

Martha Figueroa es acusada por Bisogno de creerse Pati Chapoy / Instagram: @figuerolas

Mira: Michelle Salas muestra a Luis Miguel como nunca ¡es todo un chef!

¿Qué dijo Martha Figueroa de Daniel Bisogno?

Martha Figueroa fue parte de ‘Ventaneando’ de 1996 a 1998 y en el pasado, la conductora de ‘Con permiso’ indicó que no quería mucho al conductor porque era “divo”.

En 2022, Martha indicó en el programa de Yordi Rosado en Unicable que Daniel Bisogno y Pati Chapoy eran excompañeros que no le caían bien.

Martha Figueroa no soporta a Pati Chapoy / YT

Por si no lo viste: Martha Figueroa arremete contra Pati Chapoy y Daniel Bisogno: “son insoportables”

En el programa de Yordi “De noche”, le preguntaron en una dinámica qué famosos con los que había trabajado le caían mal. A lo que en su momento contestó: “La Chapoy y Bisogno, ¿por qué? ¿tengo que explicar?”, dijo.

Así ahondó: “Son insoportables los dos y me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta. ¿Así no era el juego? ¿Me repiten la pregunta? (risas)”.