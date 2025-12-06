Arturo Carmona explota vs. Pati Chapoy por arremeter contra Melenie, su hija; le hace petición: “Recapacite”

Luego de que Melenie Carmona admitiera se que se había distancia de su mamá Alicia Villarreal y rompiera el silencio sobre traiciones familiares y hablara de los problemas legales que la cantante tiene con su exesposo, Cruz N, y su actual noviazgo con Cibad Hernández, Pati Chapoy lamentó sus declaraciones y lanzó un fuerte regaño a Melenie en “Ventaneando” por no apoyar a su madre, esto molestó a Arturo Carmona, quien ya le respondió con todo a la titular del programa de espectáculos.

Paty Chapoy cuestionó el mensaje de Melenie Carmona y pidió respeto hacia Alicia Villarreal en medio de la polémica familiar. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Melenie Carmona de Alicia Villarreal que molestó a Pati Chapoy?

Melenie Carmona decidió hablar sin filtros sobre los rumores de un posible distanciamiento con su mamá Alicia Villarreal, y aclaró que su silencio no era casualidad. Durante una transmisión en vivo, explicó que este año tomó decisiones difíciles respecto a su círculo cercano, motivada por experiencias personales que, según dijo, la marcaron. Aunque evitó dar nombres, dejó claro que rompió lazos con personas que considera la traicionaron, incluso dentro de su propia familia.

“Que porque es la familia hay que perdonar cosas, y no”, expresó con firmeza. “Este año decidí mandar a todos a chin… a su madre, porque mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda. Es algo que jamás se va a olvidar”.

Melenie también señaló que el público desconoce gran parte de lo que han enfrentado ella y sus hermanos. Aseguró que, pese a su carácter empático y comprensivo, existen situaciones que ya no está dispuesta a tolerar.

“Me considero comprensiva y empática, y he entendido muchas situaciones que quizá algún día se enteren del porqué reacciono así a este tipo de cosas. Dirían: ‘La morra tiene razón’”, comentó.

También dejó claro que para ella es complicado tomar una postura sobre lo ocurrido con Cruz “N”, pues lo quiere como parte de su familia y es el padre de sus hermanos, con quienes —afirma— mantiene la relación más importante en este momento. Por ello, no hará ni dirá nada que pueda lastimarlos.

Además, dejó claro que no quiere convivir con su madre, así como su actual pareja y reveló que, por salud mental, dejó de seguir a ‘la Güerita consentida’ desde hace meses, pero, apenas, las personas se habían dado cuenta.

Alicia Villarreal y Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué le dijo Pati Chapoy a Melenie Carmona después de hablar sobre Alicia Villarreal?

En Ventaneando, Paty Chapoy no pasó por alto el reciente mensaje de Melenie Carmona, quien habló públicamente sobre tensiones familiares. La periodista consideró que las palabras de la joven fueron “desafortunadas”.

“Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá, por un lado dice que la apoya que haya rehecho su vida, que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto. No sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé” Pati Chapoy

Chapoy también le recordó que Alicia Villarreal no solo le dio la vida, sino que la ha sostenido económicamente desde siempre, le ha dado estudios, vestido y la posibilidad de independizarse.

La conductora incluso cuestionó la postura que tomó Arturo Carmona, padre de Melenie, al apoyar públicamente a su hija, y consideró “desagradable”.

“A ti Melenie te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale”, dijo Pati Chapoy.

Melenie Carmona le contesta a Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué le respondió Melenie Carmona a Pati Chapoy tras criticarla en Ventaneando?

A través de redes sociales, Melenie Carmona reposteó el video en el que Pati Chapoy la regañara por alejarse de su mamá, junto a un contundente mensaje en el que deja ver que siempre ha sido una chica independiente.

“Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni saben que showw, puro medio pagado” Melenie Carmona

Hasta el momento, Pati Chapoy no ha respondido ante las palabras de Melenie. En tanto que el papá de la joven, Arturo Carmona, ya salió en defensa de su hija.

Melenie Carmona se defiende de Pati Chapoy / Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Arturo Carmona a Pati Chapoy tras regañar a Melenie Carmona?

Tras el revuelo que provocó el regaño de Pati Chapoy a Melenie Carmona y la crítica que hizo sobre la forma en que él apoya a su hija, Arturo Carmona rompió el silencio en sus historias de Instagram.

“Solo para decirle que le mando un saludo, que la respeto mucho y que no entiendo su falta de respeto hacia mi persona y hacia mi hija”, comenzó Arturo en su mensaje.

Arturo Carmona / Cortesía del entrevistado y redes sociales

No solo eso, también le insinuó que no porque tenga “entrevistas pagadas” significa que sus entrevistados le digan la verdad:

“Con todo respeto, se está equivocando, señora, y perdón, pero no es quién para faltar el respeto a mi hija y un servidor. El hecho de que tenga entrevistas pagadas o entrevistas pactadas con otra persona no significa que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera”, continuó.

Asimismo, Arturo Carmona acusó a Pati Chapoy de ser responsable del hate que —asegura— está recibiendo Melenie Carmona, y la invitó a reflexionar sobre el impacto que tienen sus palabras en televisión. El actor fue contundente:

“La señalo a usted como responsable de todo el hate que mi hija está sufriendo de manera injusta. Usted no sabe lo que genera con sus comentarios. Usted no sabe lo que genera con estas irresponsabilidades de comentarios de esta índole. Usted tiene un gran poder de convocatoria y usarlo de esta manera, hacia una joven que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que está pasando y que solamente expresa lo que ella quiere, siente, conforme a cosas que usted no conoce” Arturo Carmona

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la reflexión: “De verdad, espero que recapacite, se lo digo con admiración, señora, a usted, que la conozco desde hace muchos años. Que Dios la bendiga”.

