¿Melenie Carmona se casa? Pati Chapoy suelta la bomba y su papá apoya su independencia ¿Quién es el novio?

Luego de sacudir las redes por su flamante liposucción y deslumbrar a sus fans con una nueva cintura, Melenie Carmona da de qué hablar una vez más gracias a su reciente independencia, la cual es bastante bien recibida por su padre´, Arturo Carmona. Sin emabargo, Pati Chapoy ha encendido las alarmas al asegurar que la hija de Alicia Villarreal podría casarse pronto. ¿Qué dijo? ¡Te contamos los detalles!

Melenie Carmona revela que se sometió a una liposucción a principios de este año 2025. / Instagram @meleniecarmona

Melenie presume nueva cintura

Melenie Carmona, reveló recientemente en redes que se hizo una liposucción. Compartió fotografías en sus historias de Instagram en las que se le ve vestida con un top negro deportivo que deja descubierta la cintura y el abdomen, lo que causó revuelo en sus seguidores. No faltaron las preguntas de si va mucho al gimnasio.

Ante la interrogante, la hija de Alicia Villarreal no dudó en compartir que se había sometido al procedimiento desde principios de año, el cual obviamente ha estado acompañado de mucho ejercicio. Según sus palabras, habría querido compartir en redes su proceso, pero por diferentes razones no había podido hacerlo:

“Les tengo que contar. Quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento: Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas. No pude. Luego, llegué a Monterrey y, debido a ciertas situaciones, no pude subir el video”.

No obstante, lo cierto es que en los últimos meses Melenie Martínez ha sido objeto de crítica luego de que su madre revelara una situación complicada por la que atraviesa, de modo que muchos usuarios de redes sociales la han cuestionado y criticado por no pronunciarse al respecto.

Las redes contra Melenie Carmona

Después de que Alicia Villarreal rompiera el silencio sobre la agresión de parte de Cruz Martínez, su aún esposo, en redes sociales y otros medios estuvieron expectantes por la postura y declaraciones de parte Melenie Carmona, hija de Alicia y Arturo Carmona. Sin embargo, la hija de la cantante se ha mantenido al margen hasta el momento, lo que le ha valido fuertes críticas.

En redes la joven ha seguido activa, pero no ha compartido ninguna palabra o imagen al respecto de la situación de su madre, invitando a pensar a muchos que está distanciada de ella o directamente no la apoya. Derivado de esto, Melenie compartió un video explicando su postura:

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto, un post en Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, como su hija, eso no es apoyo. Eso nada más sería alimentarlos a ustedes. Es lo que ustedes quieren ver” Melenie Carmona

Por su parte, Arturo Carmona no ha dudado en salir en defensa de su hija:

“Ya basta de ataques a mi familia. Dejen ya de juzgar !! De suponer !! De creer tener la verdad absoluta ! Y de atreverse a atacar de algo que no tienen idea!! No saben el daño que están haciendo a mi familia! Ya basta ! El apoyo a la familia no se tiene que hacer público, ni dar explicaciones públicas ni comprobarle nada a nadie, fuera de la familia quien se siente con el derecho de atacar? Y que crea que tenemos la obligación de explicar? YA BASTA! TE AMO MI NIÑA”.

¿Melenie Carmona se casa? Arturo Carmona apoya a su hija

Luego de defender a su hija ante los ataques mediáticos, el actor ha expresado recientemente en entrevista con ‘Ventaneando’ su apoyo y orgullo hacia su hija, pues reveló que Melenie ya vive sola y es independiente. Además aseguró que no tiene que ver con ningún tipo de distanciamiento de su madre, Alicia Villarreal:

''Se hace cargo de sus cosas. Se hace cargo de cocinarse, de pagar los servicios de casa, de llevar una vida de (adulto) ya a sus casi 26 años. Ya era necesario. Ella lo decidió así. Es algo que ella también necesita y no es por ningún detalle extra, personal’’.

Sin embargo, luego de presentar las declaraciones de Arturo Carmona, Pati Chapoy dejó caer la bomba al señalar que en entrevista con Alicia Villarreal, ella le confirmó que Melenie Carmona ya está haciendo su vida sola, pero también que está muy enamorada y que próximamente se va a casar con su novio.

Lo cierto es que Melenie no ha dado ningún detalle y tampoco se sabe mucho sobre su pareja, pues sólo se ha mostrado junto a él en redes esporádicamente, por lo que habrá que esperar a que confirmen cuándo llegará al altar y si será pronto.