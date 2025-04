Melenie Carmona se hace liposucción y deslumbra con su nueva cinturita en redes

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, sorprendió a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram que se sometió a una liposucción a principios de enero.

Su confesión llega en medio de la polémica que rodea a su madre, quien recientemente denunció una agresión por parte de su ex, Cruz Martínez. A pesar de la controversia, Melenie ha preferido mantenerse al margen en sus redes sociales.

La joven cantante compartió que su cirugía tuvo lugar el 7 de enero en Guadalajara. Aunque tenía ganas de contarle a sus seguidores sobre el procedimiento, decidió esperar debido a las situaciones delicadas que enfrenta su familia.

Melenie Carmona revela que se sometió a una liposucción a principios de este año 2025. / Instagram @meleniecarmona

Aun así, Melenie expresó su deseo de mostrar su experiencia y se dijo satisfecha con los resultados.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento: Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude. Luego llegué a Monterrey y, debido a ciertas situaciones, no pude subir el video”, explicó.

Melenie Carmona presume en redes silueta de impacto tras la liposucción

Además, destacó que su esfuerzo en el gimnasio ha potenciado los efectos del procedimiento estético, que consiste en la eliminación de grasa de algunas partes del cuerpo para modelar la figura.

“Sí hago bastante ejercicio, de 4 a 5 veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé", aseguró.

Para demostrarlo, Melenie compartió en sus historias algunas fotos donde luce su nueva figura con una cintura más definida. En las imágenes, aparece frente a un espejo con un top deportivo, dejando ver el impacto del cambio. Sin duda, los resultados la tienen feliz, y sus seguidores no tardaron en reaccionar ante su transformación.

Alicia Villarreal responde a las críticas contra Melenie Carmona

Durante una entrevista con Pati Chapoy, Alicia Villarreal expresó su dolor al ver que su hija ha sido señalada injustamente de no apoyar a su mamá, con motivo de la agresión que denunció Alicia por parte de su aún esposo, Cruz Martínez, e hizo un llamado al público para que dejen de atacarla.

“Me lastima lo que digan de mi hija. ¿Cómo se les ocurre? No digan eso de la niña. Todavía no creo que es el tiempo, pero tengo que dar la cara. Ha sido difícil, pero le agradezco al público que me ha dado la oportunidad de sentirme acompañada. No estamos solas. Sí se vale estar mal, pero también hay que dar ese paso porque nadie nos va a ayudar”, comentó Alicia Villarreal.

La controversia surgió luego de que en redes sociales algunos usuarios cuestionaran la aparente falta de apoyo público de Melenie hacia su madre, e insinuaran que estaba del lado de Cruz Martínez.

En la misma entrevista, Alicia Villarreal aseguró que Melenie Carmona fue una inspiración para decidir levantar la voz y no quedarse callada ante ninguna agresión.

