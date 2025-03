Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras atacarlo por meterse en su polémica con Cruz Martínez

Arturo Carmona reapareció públicamente luego de que su exesposa, Alicia Villarreal, arremetiera en su contra durante una entrevista. Con moretones visibles, el actor rompió el silencio y respondió a las declaraciones de la cantante.

Alicia Villarreal critica a Arturo Carmona y le hace una petición tajante

En una reciente entrevista con ‘Ventaneando’ y ‘Despierta América’, Alicia Villarreal mostró su molestia por las declaraciones de Arturo Carmona tras la polémica que ella tiene con su aún esposo, Cruz Martínez.

La intérprete fue contundente al expresar que su expareja, Arturo Carmona, no debería hacer comentarios sobre la situación. “No es el tema ni tampoco para que el señor (Arturo Carmona) ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia; no le corresponde”, señaló la cantante al hablar por primera vez tras la supuesta agresión que sufrió a manos de Cruz Martínez.

Asimismo, desmintió los rumores de que Arturo Carmona habría tenido alguna relación con el conflicto entre ella y Cruz Martínez luego de que se asegurara que un video con él habría desatado la furia del productor musical y le reclamara a Alicia: “No tiene nada que ver. Jamás he salido con él. No sé por qué dice eso”, indicó.

Arturo Carmona rompe el silencio y responde a los comentarios de Alicia Villarreal

Horas después de las declaraciones de Alicia Villarreal, Arturo Carmona habló con un programa de televisión y negó haber opinado sobre el conflicto entre su expareja y Cruz Martínez.

“Yo lo que menos he hecho es dar declaraciones. Yo la verdad he evitado a la prensa, primero que nada porque mi opinión sale sobrando y es algo de dos. Como bien dice ella, no me corresponde hablar”, aseguró el actor y expareja de Alicia.

Sin embargo, dejó claro que cuando la situación involucre a su hija, Melenie Carmona, no guardará silencio y está dispuesto a defenderla.

Arturo Carmona defenderá a su hija en medio del escándalo de Alicia Villarreal / IG: @arturo.carmona

“Ahí sí voy a saltar. Ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pase a ella o le pase a él, porque ese es un asunto de pareja”, explicó Carmona.

Finalmente, respaldó la postura de Alicia Villarreal en cuanto a no involucrarse en temas de pareja, pero expresó su descontento con los comentarios dirigidos a su hija. “Yo no tengo nada que ver en ese tema y no he dado ninguna declaración de nada referente a ellos, pero sí estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija”, concluyó.

Si bien Arturo Carmona no ha querido ahondar en el tema de la pelea entre su ex y Cruz Martínez, sí dijo recientemente que su negocio con el productor musical se ha visto afectado por el escándalo y les han cancelado presentaciones, mencionando que es de ahí de donde sostienen a la familia, entre otros comentarios.

Arturo Carmona aparece con moretones

Después de los ataques de Alicia Villarreal, Arturo Carmona reapareció en sus redes sociales con moretones visibles en un brazo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor evitó hacer comentarios directos sobre su exesposa y prefirió saludar a sus seguidores.

“Arrancando el día de hoy, martes 11 de marzo, ahora desde otro set, aquí con dos vaquitas, los borreguitos, un guajolote que se siente amenazado… Buenos días a todos, aquí andamos”, compartió en sus historias.

Sobre los moretones en su brazo, Arturo Carmona explicó que se debían a un accidente durante las grabaciones de su nueva telenovela. “Ahora sí, gajes del oficio”, mencionó, restando importancia a la controversia.

