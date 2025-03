Arturo Carmona confrontó a Cruz Martínez por denuncia de Alicia Villarreal: “Difícil decir a quién le creo”

Arturo Carmona, exesposo de la cantante Alicia Villarreal, compartió nuevos detalles sobre el proceso legal en el que está involucrado su exesposa y madre de su hija, Melenie Carmona. Alicia denunció a su esposo Cruz Martínez por violencia familiar y todo se supo cuando la cantante hizo una señal de ayuda en uno de sus conciertos.

En una reciente entrevista, Arturo Carmona reveló que está apoyando incondicionalmente a su hija Melenie y destacó que, como siempre, su prioridad es la unión familiar. “Estoy respaldando a mi hija, siempre he dicho profamilia, siempre he sido una persona que procura la unión familiar hasta donde es posible, obviamente en este caso, y que los hijos sean los menos lastimados”, comentó destacando que su objetivo es minimizar el impacto de la situación en los hijos involucrados.

Puedes ver: Caso Alicia Villarreal: Arturo Carmona rompe el silencio con polémicas confesiones

Arturo Carmona habló de la controversia de su ex / Facebook: Arturo Carmona

El pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez afectó a sus hijos: ¿Melenie estuvo presente?

El actor de telenovelas señaló que esta delicada situación ha afectado a los hijos de Alicia Villarreal, entre ellos Melenie, su hija con Carmona, y los hijos del matrimonio entre Alicia y Cruz Martínez, Cruz Ángelo y Estefano. “Los niños (todos mayores de edad), como mi hija, están como fuera de base porque no hallan qué hacer. Es complicado porque son sus papás y lo que más les importa es el bienestar de sus papás. Están en una situación en la que tienen que estar, no ajenos, pero tampoco pueden hacer gran cosa más que apoyar a sus padres y saber cómo afrontar esta crisis familiar”, dijo.

Arturo también desmintió las versiones que afirmaban que uno de los hijos de Cruz y Alicia estuvo presente en la fuerte pelea: “Ni siquiera los niños estaban presentes, tampoco mi hija; solamente ellos saben lo que pasó. Se están tomando decisiones legales o procedimientos que ahora se han dado a conocer”.

Mira: Alicia Villarreal revela si tuvo una relación con Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce, ¿se lo bajó?

Melenie tiene un cariño especial por Cruz Martínez, quien también ha sido como su padre. / Instagram

¿Arturo Carmona enfrentó a Cruz Martínez? Habló con él y con Alicia Villarreal sobre la polémica

Arturo Carmona admitió que ya pudo hablar con Cruz Martínez respecto al escándalo y a pesar de conocer ambas versiones de los hechos, el ex de Alicia Villarreal aseguró que no compartiría detalles de las conversaciones con los involucrados para no entorpecer las investigaciones. “Es difícil compartir lo que he hablado con ellos. Sí hemos hablado, hemos conversado tanto con ella como con él; obviamente no podría compartir lo que hemos platicado, pero sí hemos conversado porque me interesa el bienestar de la unión familiar”, expresó.

El exfutbolista prefirió no tomar partido pese a la gravedad de las acusaciones de Alicia y dijo que anhela que todo se aclare legalmente: “Difícil decir a quién le creo porque se va a cargar la balanza hacia algún lado; como te digo, lo que uno pueda decir puede entorpecer muchas cosas. Prefiero que ellos aclaren esta situación, entre ellos y en el procedimiento legal, que son los pasos que están tomando”, comentó.

Arturo Carmona insistió en que su única preocupación es el bienestar de su hija Melenie y los hijos de Cruz Martínez y Alicia Villarreal. “Ya cuando hay una crisis de esta índole no hay un buen puerto al que llegar. Lo que más anhelo es que no salgan tantas personas lastimadas, sobre todo los hijos. Solamente ellos saben en qué procesan y conocen la verdad de las cosas”, concluyó.

Checa: Alicia Villarreal y Cruz Martínez: Revelan al presunto agresor de Melenie Carmona, hija de la cantante