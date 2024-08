Arturo Carmona reacciona a la supuesta infidelidad de Cruz Martínez a Alicia Villarreal

Al parecer, el matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez está viviendo una fuerte polémica, debido a que comenzó a circular un par de fotografías sobre una posible infidelidad por parte del cantante.

Recordemos que el productor musical fue supuestamente captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno, mientras su esposa, Alicia Villarreal, se encontraba de gira publicitaria en la Ciudad de México.

Tras enterarse a través de la prensa de lo sucedido, la cantante de música regional rompió el silencio en el programa ‘De primera mano’ respecto a la posible infidelidad de su esposo, Cruz Martínez, quien ha guardado silencio a pesar del escándalo.

Alicia Villlarreal “Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabe cómo procesar algunas cosas”, declaró la intérprete de ‘Insensible a ti’.

Mencionó que meditará las cosas: “Me voy a dar mi tiempo. Me voy a sentar a platicar, y es una relación adulta. Somos adultos. Hemos visto muchas cosas. Algunas han sido ciertas. Otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.

Arturo Carmona reacciona a la polémica de su exesposa Alicia Villarreal

Recordemos que Arturo Carmona y Alicia Villarreal se conocieron en la década de los 90 y, tras un tiempo de noviazgo, llegaron al altar en 1998 en Monterrey.

Más tarde, dieron la bienvenida a su hija, Melenie. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y decidieron separarse en 2001, en medio de rumores de infidelidad por parte de Carmona.

A pesar de la situación, los famosos mantuvieron una relación cordial por el bien de su única hija, y hasta el momento, ambos mantienen una buena amistad.

Debido a esta situación, la prensa decidió preguntarle su opinión respecto al polémico momento por el que está pasando su expareja, tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de su esposo Cruz Martínez.

Arturo Carmona “Uy, pues no estoy enterado de ese asunto. No puedo opinar sobre algo que no he visto, y es un asunto de pareja que ellos tienen que resolver. No sé en qué estén”, comentó Arturo Carmona.

Carmona mencionó que siempre apoyará a su familia y que no puede opinar sobre la relación de su exesposa: “No, yo creo que es aventurarme a algo referente a esto. Lo que te puedo decir, y reitero, es que tienen mi apoyo como familia, porque lo somos, y deseo que estén lo mejor posible. Sea cual sea la decisión que tomen en un futuro, no sé qué esté pasando realmente, porque, como te digo, es algo de dos. Deseo que la familia, los hijos y mi hija sean los menos afectados en cualquier decisión que tomen”.

Finalmente, Carmona dejó en claro que, a pesar de llevar muchos años separados, su relación es muy buena.

Arturo Carmona “Siempre nos hemos llevado bien, desde siempre. Como lo he dicho, somos familia. Siempre me va a importar que la madre de mi hija esté bien, que esté en un entorno positivo, un entorno sano, porque mi hija lo va a estar”.

