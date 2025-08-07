¿Alicia Villarreal defiende a Chicharito tras sus comentarios machistas?: “Vivimos en una sociedad sensible”

Recientemente, Javier ‘Chicharito’ Hernández se volvió tendencia por los videos que compartió en redes sociales, donde hizo comentarios que fueron calificados por internautas como machistas. En estos clips, el futbolista sugería que las mujeres deberían “dejarse guiar por los hombres”, lo que provocó un enorme revuelo en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram.

Los comentarios generaron indignación en muchos sectores del público, quienes acusaron al futbolista de que habría reproducido estereotipos de género. Sin embargo, también hubo voces que salieron en su defensa, tal como lo hizo la cantante grupera Alicia Villarreal.

Javier Hernández ‘Chicharito’ / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal de las declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre las mujeres?

Durante un reciente encuentro con medios, Alicia Villarreal no dudó en salir en defensa de ‘Chicharito’. Con una postura empática, la cantante pidió no juzgar al futbolista y recordó que hoy en día “todo se puede malinterpretar”.

“Hoy en día da un poco de temor decir algo. Estamos muy sensibles todos, somos una sociedad muy sensible” Alicia Villareal

Según la exvocalista de ‘Límite’, el contexto y la crianza de una persona influyen en su forma de pensar, por lo que sería injusto emitir juicios sin considerar esos aspectos. “Creo que como seres individuales tenemos nuestra experiencia, nuestra capacidad de comprensión… Tu educación, cómo te formaron tus padres tiene mucho que ver con eso”, agregó.

La artista defendió el derecho a la libertad de expresión, recalcando que cada quien desarrolla su pensamiento a partir de sus vivencias personales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a las declaraciones de Alicia Villarreal defendiendo a ‘Chicharito’?

Ahora, Alicia Villarreal también fue blanco de críticas por salir en defensa del futbolista.

Usuarios en redes sociales no dudaron en señalar la aparente incongruencia de su postura, recordando que ella misma enfrenta un proceso legal por violencia intrafamiliar contra su exesposo Cruz ‘N’.

Hubo quienes consideraron que Alicia no justificó el contenido de los videos, pero sí defendió el derecho de ‘Chicharito’ a expresarse. Sin embargo, a algunos les resultó contradictorio considerando su propia lucha contra la violencia de género.

Javier Hernández ‘Chicharito’ / Redes sociales

Cabe recalcar que en redes sociales siguen sin perdonar los comentarios de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Lo dicho por el futbolista fue considerado por cibernautas como ofensivo, quienes también lo tacharon de retrógrada, machista y hasta peligroso. Esto por supuestamente promover estereotipos dañinos sobre el rol de género.

La indignación fue tal que, incluso, jugadoras del equipo Chivas Femenil expresaron públicamente su rechazo al discurso de su compañero de club, sumándose a celebridades como Bárbara de Regil, quienes también condenaron sus palabras.

La polémica escaló al punto que la Federación Mexicana de Fútbol no descartó sanciones contra el jugador. Sin embargo, él lamentó que se “malinterpretaran sus palabras”.