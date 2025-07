Chicharito lanza mensaje por sus comentarios machistas tras comunicado de Chivas y de la Federación Mexicana de Fútbol

En medio del revuelo y las fuertes críticas que causaron los videos de Javier “Chicharito” Hernández en los que realiza declaraciones machistas, las Chivas y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se pronunciaron y ahora él da la cara.

Ambas instituciones deportivas expresaron que reprobaban comentarios que perpetúan estereotipos de género. Incluso, la FMF señaló la posibilidad de multar al futbolista.

Tras fuerte polémica el futbolista da la cara.

¿Qué dijo “Chicharito” sobre el rol de las mujeres que desató la polémica?

La controversia comenzó luego de que circulara un video en el que el exdelantero del Manchester United se dirige directamente a las mujeres, haciendo afirmaciones que rápidamente desataron reacciones negativas.

En el clip, el futbolista asegura que “las mujeres están fracasando” y que están “erradicando la masculinidad”, lo que ha provocado que la sociedad actual sea cada vez más “hipersensible”.

Entre sus declaraciones más señaladas, “Chicharito” Hernández dijo:

“Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices”, expresó el futbolista.

También ironizó sobre el papel tradicional de género, criticando a quienes quieren a un hombre proveedor pero consideran la limpieza como una forma de opresión:

“Entonces quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal… Interesante”.

Estas declaraciones causaron una ola de críticas en redes sociales, donde internautas, figuras públicas y colectivos feministas lo acusaron de reproducir ideas machistas.

Chicharito lanza comunicado con disculpas públicas por comentarios sobre el rol de la mujer. / Instagram: @ch14_

Chicharito se disculpa por videos con comentarios machistas, lanza mensaje en redes

Frente a la creciente presión mediática, Javier “Chicharito” Hernández compartió un extenso mensaje a través de sus redes sociales, en el que ofreció disculpas por sus palabras y agradeció a quienes le señalaron su error con respeto.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”

“Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”

El jugador también reconoció que este episodio representa una oportunidad de crecimiento personal y afirmó que seguirá trabajando en su desarrollo emocional y en ser un mejor ejemplo para sus hijos y seguidores.

“Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo”,

finalizó.

¿Chicharito será sancionado por sus comentarios machistas?

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue contundente y declaró que el futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández tendrá que pagar una multa económica por sus comentarios, además de corrección disciplinaria.

En caso de que vuelva a realizar declaraciones que “promueven estereotipos sexistas”, habrá sanciones “más severas”.

“La Comisión de Género y Diversidad de FMF anuncia que ha iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, determinando imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier ‘El Chicharito’ Hernández en el sentido de que esta Comisión tomará medidas más severas en caso de reincidencia”, indicaron.

