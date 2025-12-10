¿Novio de Alicia Villarreal exhibido? Aseguran que se aprovecharía de la cantante; filtran videos

El noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha causado mucha polémica. Además de que muchos fans de la cantante consideran que Hernández se “aprovecha” de su fama, Melenie Carmona, hija de Villarreal, ha expresado abiertamente que no aprueba el romance, pues considera que todo se dio de forma muy “rápida”.

Aunado a todo esto, recientemente se filtraron unos videos que, aparentemente, demostrarían que Cibab Hernández solo estaría con la celebridad por puro interés y no tanto por amor, como él ha dicho en muchas ocasiones, ¿qué está pasando?

Cibad Hernández / Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

En agosto, luego de su divorcio con Cruz ‘N’, Alicia Villarreal dio a conocer su romance con Cibad Hernández, un influencer y coach de vida, y quien es 11 años menor que la cantante.

A través de redes sociales, se han mostrado muy felices y enamorados. El creador de contenido no ha dudado en defender a su novia de los comentarios polémicos que ha recibido de sus exes, Arturo Carmona y Cruz N.

Aunque el romance parece ser miel sobre hojuelas, no se ha librado de la polémica. Además de que muchos afirman que Cibad presuntamente solo se estaría “aprovechando” de Alicia, han surgido ciertos rumores; desde que el influencer es bisexual, hasta que, presuntamente, le fue infiel a su exesposa con la cantante.

Por supuesto, él ha negado todo esto. En una entrevista para TVNotas, el famoso expresó que no le interesan las críticas en su contra y aseguró que siempre ha sido quien invita cuando sale con Alicia.

“Siempre he sido un hombre proveedor y no tengo problemas económicos. No veo por qué no podría invitarle algo a mi pareja. No me ha pasado, y cada que salimos los gastos corren por mi cuenta. Hay momentos en los que ella me invita el helado”, declaró.

Cibad Hernández / Redes sociales

¿Alicia Villarreal mantiene a Cibad Hernández, su novio?

Pese a que Cibad Hernández sostiene no tener ningún problema económico, hace poco se filtraron unos videos que podrían comprobar lo contrario. A través del canal de YouTube ‘Productora 69’, se mostraron unas grabaciones de una salida reciente entre Alicia Villarreal y Cibad.

Según lo comentado por el conductor Jorge Carbajal, Alicia entraba a las tiendas a comprar y, al momento de pagar, aparentemente, Cibad se “hacía menso” y se iba a “hablar por teléfono”.

Jorge Carbajal “Se fueron de compras, bueno, ella. Los agarraron los de Kadri Paparazzi en un centro comercial… Dicen que cada vez que Alicia estaba comprando y que iba a pagar, Cibad se salía a hablar por teléfono. Según de ‘tengo cosas que hacer allá fuera’”

También se mencionó que el único gasto que hizo Cibad durante la cita fue un helado. Si bien el conductor destacó que el influencer siempre se mostró caballeroso con la cantante al cargar sus bolsas, puso en duda su poder adquisitivo.

Hasta el momento, ni Hernández ni Alicia se han pronunciado ante esto. Sin embargo, en diversas ocasiones, la propia Alicia ha dicho que está muy feliz y enamorada.

¿Alicia Villarreal está distanciada de Melenie Carmona por culpa de Cibad Hernández?

Hace algunos días, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, reveló que estaba distanciada de su mamá. Aunque no explicó directamente los motivos, dijo que el divorcio entre Alicia y Cruz N, así como su batalla legal, ha sido muy difícil para ella, ya que, pese a todo, estimaba al productor como un segundo padre.

También comentó que no estaba de acuerdo con el romance de su mamá con Cibad, pues considera que “no actuó de forma prudente”. La joven señaló que le había pedido a la cantante que saliera con Cibad de forma tranquila, algo que, en su opinión, no hizo al presumirlo en redes sociales.

Al preguntarle sobre este tema a Villarreal, esta simplemente se limitó a decir que amaba a su hija y negó que hubiera un distanciamiento como tal.

“Una mamá siente una distancia de sus hijos cuando realmente no hay una comunicación, no se hablan o no se ven por un período de tiempo, y yo no me siento así con mi hija, si no, no hubiéramos hablado hace unos días”, declaró apenas.

