Alicia Villarreal confirma nueva demanda contra su exesposo, Cruz N, ¿de qué se trata?

Alicia Villarreal vuelve a ser el centro de la polémica. Y es que, tras confirmarse el distanciamiento con su hija, Melenie Carmona, la cantante revela que iniciará un nuevo proceso legal en contra de su exesposo, Cruz N, a quien hace algunos meses denunció por, entre otras cosas, violencia doméstica.

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a su exesposo, Cruz N, por violencia doméstica?

Si bien en su momento protagonizaron uno de los matrimonios más estables del medio artístico, Alicia Villarreal y su exesposo, Cruz N, se encuentran enfrascados en una dura batalla legal que inició a principios de este año. Esta es la cronnología:

Febrero de 2025: En aquel entonces, diversos medios reportaron que Alicia Villarreal había sido hospitalizada tras, presuntamente, ser agredida por Cruz N. Posteriormente, la cantante lanzó una “señal de auxilio” durante un concierto y después acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos.

Abril de 2025: Tuvieron su primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey. No hubo medidas cautelares claras.

: Se formaliza legalmente su divorcio. A los pocos días, ella anunció su relación con Cibad Hernández. Noviembre de 2025: Cruz N fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. Seguirá su proceso en libertad, pero no podrá salir del país y tiene prohibido acercarse a la cantante. El productor anunció que contrademandará a su exesposa por el delito de difamación.

Alicia Villarreal anuncia nueva demanda contra Cruz N

En los últimos días, se había estado especulando sobre lo que pasaría con las canciones que Cruz N le produjo a Alicia Villarreal en el pasado y que fueron escritas por ella. Justamente, durante la más reciente emisión de ‘Ventaneando’, se mencionó que Villarreal presuntamente planearía demandar a su ex por las regalías.

“Nos enteramos de que Alicia ha emprendido una nueva batalla contra Cruz. Se trata esta vez de las canciones que él le produjo, pero que ella escribió. Específicamente, sobre el porcentaje de las regalías que ella ha recibido hasta hoy en Estados Unidos. Le parece injusto, pues es un porcentaje mayor para él”, indicó Rosario Murrieta, conductora del programa.

Un corresponsal del programa le cuestionó sobre este tema a Alicia cuando estaba en el aeropuerto. La cantante confirmó que ya se estaba asesorando para recuperar lo que ella considera justo.

“Claro que sí y yo se lo pago. Como productor no, (no lo puedo quitar), pero son mis canciones y voy a recuperar mi porcentaje… por medio de la ley” Alicia Villarreal

Hasta el momento, Cruz N no se ha pronunciado ante este asunto. Su última actividad en redes sociales fue hace seis días y solo para anunciar un próximo proyecto con los Kumbia Kings.

¿Cómo está la relación entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona?

Durante la conversación, también se le cuestionó sobre cómo están las cosas con su hija, Melenie Carmona, de quien actualmente está distanciada. Recordemos que, hace poco, la joven reveló que estaba alejada de Alicia Villarreal y admitió no estar de acuerdo con la relación que tiene con Cibad Hernández.

En respuesta, la exvocalista de Grupo Límite solo se limitó a decir que ambas estaban algo “estresadas”, pero que, dentro de lo que cabe, las cosas estaban bien.

“Estamos un poco estresadas. Soy su mamá en todo y todos nos equivocamos y todos las regamos”, manifestó.

