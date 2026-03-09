Famoso luchador mexicano agrede a fan en pleno evento de lucha libre; habría sido herido: VIDEO

Los luchadores mexicanos han protagonizado polémicos momentos, uno de ellos fue Alberto ‘Patrón’ del Río, quien agredió a su rival ‘Vikingo’ en pleno programa de Venga la alegría. La lucha libre mexicana es símbolo de cultura en nuestro país, son miles los fanáticos que cada fin de semana se dan cita en las distintas arenas para vivir la experiencia. Sin embargo, un reciente hecho ha generado debate en redes sociales, ya que captaron a un famoso luchador mexicano, “agrediendo” a un aficionado que se encontraba sentado en primera fila. ¿Qué sucedió?

Pixabay

¿Qué famoso luchador mexicano agredió a un fanático recientemente?

El luchador conocido como “Niño hamburguesa” fue señalado el pasado fin de semana por presuntamente agredir a un aficionado que se hallaba en la grada, durante una función.

Un video que circula ampliamente en plataformas digitales muestra al gladiador interactuando con espectadores de las primeras filas. Sin embargo, la escena desató críticas debido a que el luchador aparentemente habría excedido los límites del espectáculo.

El video del momento no tardó en difundirse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron, mientras algunos aficionados consideraron que el incidente fue parte del espectáculo característico de la lucha libre, otros señalaron que la reacción del gladiador fue excesiva.

Te puede interesar: Luego de la pelea en ‘Venga la alegría’, del ‘Patrón’, Alberto del Río, aclara si fue actuado: VIDEO

“El Niño hamburguesa” / Redes sociales

¿Cómo fue la presunta agresión del luchador mexicano “el Niño hamburguesa” a un aficionado?

De acuerdo con las imágenes difundidas en internet, el momento ocurrió cuando el luchador se acercó a la zona donde se encontraba el público y comenzó a interactuar con algunos asistentes.

En el video se observa al luchador sentándose sobre las piernas de dos aficionados, pero en particular enfoca su atención en uno de ellos que vestía una camiseta del Club América y llevaba una máscara de lucha libre. En ese momento, “el Niño hamburguesa” aparentemente le propina varios codazos en el rostro.

Según comentarios que se encuentran en la grabación compartida por la cuenta “Hermanos de luchas”, el incidente habría comenzado después de que el aficionado presuntamente se burlara del luchador, algo que molestó al “Niño hamburguesa”.

En información de Latinus, el aficionado habría tenido una inflamación en el pómulo debido a los reiterados golpes . Al momento no hay más información de lo ocurrido y el luchador tampoco ha hablado del tema.

Lee: En Hoy se burlan del pleito de ‘Venga la alegría’ ¿Indirecta?: “Tienen que andar fingiendo peleas”

¿Quién es el luchador mexicano “el Niño hamburguesa”?

El “Niño hamburguesa” es uno de los personajes más peculiares de la lucha libre mexicana contemporánea, ya que mezcla mezcla humor, espectáculo y una extrovertida personalidad, aunada a su imagen poco convencional dentro de este deporte.

La carrera del “Niño hamburguesa” dio un salto cuando comenzó a participar en eventos de la empresa Lucha Libre AAA Worldwide, una de las promociones de lucha libre más importantes de México.

Ha tenido luchas con históricos como: La Parka, Pagano, Psycho clown, Big mami, entre muchas otras grandes figuras.

Tal vez te interese: Alfredo Adame le dio la bendición con beso al luchador Konan big y las redes explotaron: VIDEO